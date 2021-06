Ex - OM : Villas-Boas lève un pan de voile sur son avenir

Publié par Ange A. le 11 juin 2021 à 09:00

André Villas-Boas est un technicien libre depuis son départ de Marseille. Alors qu’il n’a toujours pas trouvé de projet sportif lui correspondant, l’entraîneur portugais s’est livré au sujet de son avenir.

André Villas-Boas en dit plus sur son avenir

André Villas-Boas n’est pas allé au bout de son contrat avec l’Olympique de Marseille. La faute aux dirigeants marseillais qui avaient choisi de recruter Olivier Ntcham lors du mercato hivernal. Depuis le départ du Portugais fin janvier, les dirigeants phocéens ont fait confiance à Jorge Sampaoli. L’Argentin a mené le club à la 5e place qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Ces derniers temps, l’ancien coach de Marseille a vu son nom associé à quelques projets. Il était notamment envoyé à la Lazio après le départ de Simone Inzaghi. Mais le club romain a choisi Maurizio Sarri. Libre, le technicien de 43 ans s’est livré sur son avenir. Il ne compte plus rester longtemps entraîneur de football.

Une nouvelle reconversion en vue pour AVB ?

« Je veux encore trois ou quatre ans de carrière d’entraîneur, faire une Coupe du monde et ensuite me consacrer à autre chose », a-t-il d’abord lâché avant de poursuivre. « Je veux m’accrocher à l’énorme talent que nous avons pour le scouting, être éthiquement correct et tirer parti des bons managers que nous avons afin d’atteindre le succès sportif et la viabilité économique », a assuré André Villas-Boas selon les propos relayés par le quotidien portugais Record. L’ancien coach de l’OM ne ferme aucune porte et vise même une sélection nationale avant cette reconversion. Reste à savoir où il rebondira après une saison et demie en Provence. Remarqué au FC Porto, AVB a tour à tour ensuite officié à Chelsea (2011-2012), Tottenham (2012-2013), au Zénith Saint-Pétersbourg (2014-2016), Shanghai (2016-2017) et Marseille (2019-2021).