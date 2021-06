ASSE Mercato : Bientôt des regrets pour Debuchy et Hamouma ?

Publié par Ange A. le 11 juin 2021 à 07:30

En fin de contrat, Mathieu Debuchy va quitter l’ ASSE cet été. Comme le latéral, Romain Hamouma pourrait aussi partir du Forez. Deux départs qui pourraient déteindre sur les performances des Verts la saison prochaine.

Des cadres vers la sortie à l’ ASSE

Depuis son arrivée à l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a revu le modèle de gestion de l’effectif professionnel. Désormais, ce sont les jeunes qui ont le vent en poupe chez les Verts. Après les M’Vila, Ruffier ou encore Perrin, d’autres cadres du vestiaire s’apprêtent à quitter l’Etrat. Pas prolongés, le capitaine Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet seront des joueurs libres à compter du 30 juin. Également en fin de contrat, Romain Hamouma discute avec la direction de l’ ASSE mais n’a pas toujours reçu d’offre formelle. Ce qui laisse croire que l’ailier de 34 ans va aussi partir dans les prochaines semaines. Les départs de Debuchy et Hamouma seront des coups durs pour Saint-Étienne comme l’assurent des spécialistes.

Debuchy impérial, Hamouma provocateur

Mathieu Debuchy et Romain Hamouma s’illustrent dans deux domaines précis. Au cours de la saison écoulée, l’ancien capitaine de l’ ASSE a été le Vert qui a remporté le plus duel aérien. Alors qu’il ne culmine qu’à 1m77, le défenseur a remporté 70 duels dans les airs en 26 matchs, note Sofascore. Il se classe à la 30e place en Ligue 1 dans le domaine. Le deuxième stéphanois dans l’exercice est le Sénégalais Pape Abou Cissé, avec ses 55 duels remportés. Mais comme Debuchy, l’avenir du défenseur pourrait s’écrire loin du Forez vu que Saint-Étienne n’est pas certain de lever son option d’achat. Quant à Romain Hamouma, il est le joueur ayant obtenu le plus de penaltys depuis que Opta Jean analyse le championnat (2006/2007). L’attaquant a déjà gagné16 penaltys comme le révèle le média spécialisé.