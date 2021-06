OL Mercato : Ancelotti prêt à en découdre avec cette cible ?

Publié par Ange A. le 11 juin 2021 à 08:00

Nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti compte s’attaquer à un joueur de l’ OL. Lequel était déjà pisté par Zinedine Zidane, le prédécesseur du technicien italien sur le banc des Merengues.

Un joueur de l’ OL plaît à Carlo Ancelotti

Six ans après son éviction, Carlo Ancelotti est de retour sur le banc du Real Madrid. Pour le moment, le tacticien italien souhaite conserver une certaine ossature de son effectif actuelle. Raison pour laquelle il a appelé Sergio Ramos à rester au club. Le défenseur espagnol n’a pas encore prolongé son contrat et son nom est associé à diverses écuries européennes. Le champion du monde 2010 est notamment annoncé au Paris Saint-Germain. En attendant des avancées dans ce dossier, il est certain de conserver ses lieutenants Lucas Vazquez et Luka Modric qui ont récemment prolongé. Une fois ces chantiers internes terminés, le coach du Real va lancer son mercato. Il compte notamment piocher à l’ OL cet été.

Houssem Aouar dans les plans d’Ancelotti

D’après les informations de Fichajes.net, Carlo Ancelotti en pince également pour Houssem Aouar. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais était déjà courtisé par Zinedine Zidane. Son successeur sur le banc de la Maison Blanche entend bien passer à l’action pour recruter la pépite de l’ OL. L’ancien coach d’Everton compte sur le Lyonnais pour apporter un nouveau souffle à un milieu madrilène vieillissant. Intéressé par Aouar, Ancelotti devra toutefois trouver les arguments pour le convaincre de rejoindre Madrid. Le numéro 8 des Gones est en effet un joueur très courtisé. Le Daily Express révélait même récemment qu’un club anglais avait formulé une offre à hauteur de 40 millions d’euros pour Aouar. Formé à Lyon, le milieu de terrain y est encore sous contrat jusqu’en 2023. Une échéance qui semble de plus en plus hypothétique au vu de l’intérêt qu’il suscite notamment à l’étranger.