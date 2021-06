Barça Mercato : Joachim Low contacté pour remplacer Koeman

Publié par Timothée Jean le 11 juin 2021 à 16:00

Depuis son départ de la sélection allemande, Joachim Low doit trouver un nouveau challenge à la hauteur de ses ambitions. Et l’entraîneur allemand aurait pu rebondir en Espagne, plus précisément du côté du FC Barcelone.

Barça Mercato : Joachim Low a été approché par le Barça

C’est désormais officiel, Joachim Low quittera la Mannschaft à l’issue de l’Euro 2020. L’entraîcneur allemand cédera sa place à Hansi Flick qui a quitté le Bayern Munich. Pourtant, Joachim Low n'est pas usé et aurait pu rebondir le plus rapidement possible sans passer par la case année sabbatique. En effet, le coach allemand aurait pu prendre les commandes du FC Barcelone pour la saison prochaine.

Selon les informations de Bild Sport, les dirigeants du Barça ont contacté le clan Low en mars dernier, après avoir appris qu’il quitterait la sélection allemande une fois l’Euro 2020 terminé. Les dirigeants du FC Barcelone ont entamé des discussions avec ses représentants avec une idée bien précise : lui confier les rênes de l’équipe première afin de succéder à Ronald Koeman. Mais Joachim Low aurait rapidement décliné la proposition catalane.

Ronaldo Koeman maintenu à la tête du Barça

Le média allemand précise que l’arrivée de Joachim Low était « une option serieuse étudiée » au FC Barcelone. Mais le coach allemand aurait réclamé à ses représentants de calmer le jeu avec le Barça, car il n’avait pas l’intention de rejoindre la Catalogne cet été. Low se donne ainsi du temps pour réfléchir à la suite de sa carrière. Quant au Barça, après avoir étudié diverses pistes, le président Joan Laporta a décidé de conserver son entraîneur, Ronald Koeman, dans ses fonctions. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le néerlandais sera bien l’entraîneur du Barça pour la saison à venir.