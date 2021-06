PSG Mercato : Keylor Navas, vers un départ fracassant cet été ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 13:00

Récemment prolongé jusqu’en juin 2024, Keylor Navas va-t-il finalement claquer la porte et quitter le PSG cet été ? Une éventualité qui fait déjà son petit bonhomme de chemin dans la capitale française.

L'avenir de Keylor Navas totalement relancé par Donnarumma ?

Alors que Keylor Navas vient de terminer la saison avec le titre de meilleur gardien de but de Ligue 1 aux Trophées UNFP, le Paris Saint-Germain s’apprête à annoncer l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat et après l’échec des négociations avec ses dirigeants en vue d’une prolongation, l’international italien de 22 ans a préféré quitter son club formateur, l’AC Milan.

D’après les révélations du Corriere dello Sport, « désormais, tout est réglé. Ce sera 5 ans de contrat avec 12 millions d’euros nets par saison. Le PSG étudie la possibilité de lui faire passer la visite médicale en Italie, afin de ne pas avoir à attendre la fin de l’Euro. Il faut pour cela l’autorisation de la Fédération italienne de football et du sélectionneur Roberto Mancini. »

Le quotidien transalpin précise que si l’idée de départ au PSG était de recruter et prêter le compatriote de Marco Verratti à l’AS Rome, Donnarumma et son agent Mino Raiola ne sont pas intéressés par cette éventualité puisque le jeune portier a quitté Milan afin de disputer la Ligue des Champions. Une situation qui pourrait pousser Keylor Navas à revoir ses plans d’avenir avec le Paris Saint-Germain. Et l’AS Roma est déjà intéressée.

L’AS Roma attentif à la situation de Keylor Navas

Toujours selon le média sportif italien, l’arrivée de Donnarumma a été bien réfléchie par Leonardo, le directeur sportif parisien, qui veut l’installer en titulaire dans les cages, puisque Keylor Navas a déçu lors de la demi-finale de la Ligue des Champions perdue à l’aller et au retour face à Manchester City. Avec l’arrivée de Donnarumma, le Corriere dello Sport confirme que le club parisien va devoir faire face à un gros dilemme cet été : qui conserver entre le jeune italien et l’expérimenté costaricien de 34 ans ?

À en croire le quotidien transalpin, l’AS Roma surveille attentivement ce dossier et se dit prêt à accueillir l’un des deux portiers du PSG. Soit dans le cadre d’un prêt pour Donnarumma ou un transfert pour Navas. Affaire à suivre…