Mercato OL : PSG, Barça, la décision de Memphis Depay est tombée

Publié par JEAN-LUC D le 12 juin 2021 à 18:02

Libre le 30 juin prochain, Memphis Depay va animer le mercato OL. Annoncé tout proche de signer en faveur du Barça, l’ancien attaquant lyonnais est également placé dans le viseur du PSG et de la Juve. Mais le joueur a déjà fait son choix.

Le PSG veut à nouveau doubler le FC Barcelone !

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay alimente toujours les rumeurs autour du mercato OL. Si les dirigeants de l’Olympique Lyonnais n’ont pas encore réussi à remplacer l’ailier de 27 ans dans leur effectif, l’international néerlandais n’a pas non plus encore posé ses valises dans un nouveau club. Placé dans le viseur du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain ou encore de la Juventus Turin, l’ancien attaquant de Manchester United continue de garder le mystère sur sa prochaine destination.

Arrivé au terme de son aventure du côté de l’Angleterre avec Liverpool, Georginio Wijnaldum, annoncé tout proche de s’engager en faveur du Barça, a finalement trouvé un accord avec le PSG pour un contrat de trois, soit jusqu’en 2024. Un terrible scénario que les Blaugranas redoutent pour Memphis Depay. En effet, selon le journaliste Adrian Sanchez, l’international néerlandais intéressé énormément Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo et songent à lui transmise une offre à même de lui faire tourner la tête comme avec son compatriote Wijnaldum. Seulement, l’affaire semble bien différente cette fois-ci.

Mercato OL : Memphis Depay pourrait signer au Barça dès lundi

En effet, d’après les révélations du journal El Mundo Deportivo, le FC Barcelone tient le bout pour Memphis Depay. Les dirigeants barcelonais et le désormais ex-capitaine de l’OL ont trouvé un accord total sur un contrat de trois ans et le salaire qui avait été convenu au début des négociations entre les deux parties. Sans renchérir sur les offres mirobolantes du PSG et de la Juventus Turin. Toujours selon la même source, le Barça souhaite officialiser la venue de Memphis lundi. Au pire, en milieu de semaine. Après Georginio Wijnaldum, le PSG n’aura donc pas Memphis Depay.