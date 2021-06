PSG Mercato : Paul Pogba lâche l’identité de son prochain club

Publié par JEAN-LUC D le 12 juin 2021 à 21:56

À un an de la fin de son contrat, Paul Pogba n'a toujours pas renouvelé en engagement avec Manchester United et son nom est associé au PSG, un courtisan de longue date. De son côté, le milieu de terrain français semble déjà avoir une idée sur sa prochaine destination en cas de départ de l’Angleterre.

Le PSG surveille la situation de Paul Pogba

Alors que Paul Pogba ne dispose plus que de douze mois de contrat à Manchester United, le Paris Saint-Germain s’est ajouté à la liste des clubs européens qui sont prêts à l’accueillir gratuitement lorsqu’il quittera le Nord de l’Angleterre. Même si les Red Devils décident de placer leur milieu de terrain sur le marché cet été, Leonardo compte sur ses excellentes relations avec son agent Mino Raiola pour tenter de le faire venir au PSG. Pour autant, le champion du monde 2018 a ouvertement avoué en conférence de presse n’avoir aucun contact avec les dirigeants parisiens.

« Nasser ? On est bientôt en période de mercato ? Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète (de Manchester United). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée, là c'est l'Euro. Je suis concentré. J'ai plus d'expérience qu'avant, je suis focus sur le présent, c'est l'Euro. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser (sourire) », a lancé l’international français à Clairefontaine. Cela dit, le coéquipier de Kylian Mbappé chez les Bleus sait où il veut jouer s’il venait à quitter Manchester United.

Paul Pogba annonce son retour à la Juventus Turin

En effet, d’après les informations du média Il Giornale, le protégé de Ole Gunnar Solskjær envisage sérieusement de retourner à la Juventus Turin puisqu’il estime avoir fait le tour à Manchester United. D’ailleurs, sur Instagram, le natif de Lagny-sur-Marne a présenté le nouveau terrain construit dans son quartier d’origine de Roissy-en-Brie par son équipementier Adidas. Dans les commentaires, Claudio Marchisio, ancien milieu de terrain de la Juve, a écrit en commentaires à l’endroit de son ancien coéquipier : « il nous en faut un à Turin aussi », avec un clin d’œil et les couleurs des Bianconeri. « OK Principe [surnom de Claudio Marchisio], prochaine destination Turin », a répondu Paul Pogba.

Suffisant pour faire dire aux supporters turinois que le joueur a fait de la Vieille Dame sa destination prioritaire en cas de départ cet été.