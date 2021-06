OM Mercato : Signature imminente d’un attaquant du Barça !

Publié par Timothée Jean le 14 juin 2021 à 11:30

L’ OM poursuit son marché estival ! Après avoir bouclé la signature de Gerson, l’Olympique de Marseille pourrait officialiser très rapidement l’arrivée d’un jeune ailier en provenance du FC Barcelone.

OM Mercato : Un ailier du Barça tout proche de Marseille

Le recrutement de l’ OM devrait marquer les esprits durant ce mercato estival. Jorge Sampaoli et le président Pablo Longoria ont déjà discuté du nombre de joueurs à acquérir sur chaque secteur de jeu marseillais. Ils planifient d’acquérir 11 nouveaux joueurs cet été. C’est dans cette perspective que l’ OM a frappé un premier gros coup avec le transfert de Gerson. Le milieu de terrain brésilien a rejoint Marseille contre un chèque d’environ 20 millions d’euros, hors bonus. Et dans les prochaines heures, le club phocéen pourrait officialiser l’arrivée d’une seconde recrue en provenance du FC Barcelone.

D’après les informations de la Radio Catalunya, les dirigeants marseillais ont intensifié les négociations avec les homologues barcelonais pour la signature de Konrad de la Fuente. Et l’optimisme règne chez les Phocéens. À vrai dire, les deux clubs sont d'accord sur le principe de voir l'ailier américain rejoindre Marseille la saison prochaine en vue de grappiller plus de temps de jeu. Il ne restait plus qu’à trouver le type de transfert.

Konrad de la Fuente prêté à l'OM cet été ?

Si un transfert sec, estimé à moins de 5 M€ où le Barça disposerait d'une clause de rachat, était privilégié, les différentes parties engagées dans ce dossier se dirigent désormais vers un prêt. Pur produit de la Masia, Konrad de la Fuente pourrait être prêté à l’ OM avec option d’achat, dont le montant n'a pas encore été précisé. Le journaliste Matteo Moretto croit savoir qu’une réunion est prévue ce lundi entre les différentes parties afin de finaliser les derniers détails de l'opération. Une officialisation pourrait tomber d’ici les prochaines heures en cas d’accord total entre les différentes parties.

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du Barça, Konrad de la Fuente pourrait donc rebondir à Marseille dans le cadre d'un prêt. L’ailier de 19 ans a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 25 rencontres (toutes compétitions confondues) avec l’équipe réserve du Barça cette saison.