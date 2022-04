AC Milan Mercato : Un duel avec la Juventus pour un crack espagnol

Publié par Jules le 14 avril 2022 à 22:20

AC Milan Mercato : Alors que les Rossoneri trônent toujours en tête de Serie A, un duel pourrait avoir lieu avec la Juventus sur le marché des transferts.

AC Milan Mercato : Une guerre entre Milan et la Juventus pour un jeune de Parme

L' AC Milan revient bien ces dernières années, et pourrait valider son retour au premier plan dès cette saison si les Rossoneri parvenaient à s'adjuger le Scudetto, ce qui n'est plus arrivé depuis 2011. Néanmoins, les dirigeants milanais restent lucides et savent qu'il faut se tourner vers l'avenir en recrutant de nouveaux talents, chose que Milan pourrait faire avec Adrian Bernabé qui évolue à Parme, en Serie B. Attention tout de même, la concurrence pourrait être rude, notamment avec la Juventus, apparemment intéressé par le joueur espagnol.

C'est une information révélée par le média italien TMW qui annonce une bataille sur le marché des transferts entre les deux clubs italiens pour cet été pour le jeune joueur de Parme. L' AC Milan semble tenir la corde pour ce transfert et aurait même déjà noué des contacts avec le club de Gianluigi Buffon. Les Rossoneri, qui multiplient les pistes avec notamment, Vincent Aboubakar, aurait déjà décidé d'un plan d'action pour tenter de s'offrir les services du jeune milieu de terrain.

AC Milan Mercato : Un plan à la Adli pour Adrian Bernabé

Formé au FC Barcelone, puis à Manchester City, le milieu de terrain de 20 ans, Adrian Bernabé, réalise une belle saison en Serie B. Auteur de 5 buts en 13 matches, il l'une des satisfactions de Parme qui peine en deuxième division cette année. C'est donc naturellement que l' AC Milan, très actif sur le marché s'intéresse au joueur et va tenter, dans les prochaines semaines, de faire venir l'Espagnol en Lombardie.

Pour ce faire, les dirigeants de l' AC Milan voudraient agir de la même façon qu'ils ont pu le faire avec Yacine Adli. Recruté par les Rossoneri la saison passée pour environ 8 millions d'euros, le joueur a été laissé en prêt dans son club afin de s'aguerrir, puis de débarquer à Milan. Dans le cadre du transfert d'Adrian Bernabé, les Milanais pourraient donc lâcher environ 10 millions d'euros, selon Tuttosport, avant de le prêter une saison à Parme et de le récupérer d'ici 2023.