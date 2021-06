PSG Mercato : C’est fait, Leonardo réussit un second gros coup !

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2021 à 19:00

Quelques jours seulement après avoir officialisé le renfort de Georginio Wijnaldum, le PSG vient de frapper un autre gros coup sur le marché des transferts. L’annonce de cette bonne nouvelle est même imminente.

Mercato PSG : Le contrat de Gianluigi Donnarumma est réglé

En quête de renforts au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain est parvenu à devancer le FC Barcelone pour Georginio Wijnaldum. En fin de contrat à Liverpool, le capitaine de la sélection des Pays-Bas s’est engagé en faveur du PSG pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024. Après cette belle prise, Leonardo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. À la recherche d’opportunités sur le marché, le directeur sportif parisien a réussi un autre gros coup après Wijnaldum. En effet, d’après les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Leonardo a totalement bouclé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma.

Tout est réglé entre le patron du recrutement des rouges et bleus et l’ancien gardien de but de l’AC Milan. « Le contrat de Donnarumma avec le PSG jusqu’en 2026 a été bouclé. La visite médicale a été prévue après mercredi, ensuite ce sera officiel », explique le spécialiste mercato de La Gazzetta dello Sport ce lundi. Après Georginio Wijnaldum, le PSG va donc enregistrer sa deuxième grosse arrivée. Un renfort qui va toutefois compliquer les affaires de Mauricio Pochettino.

Gianluigi Donnarumma va rester et concurrencer Keylor Navas

Après avoir refusé de prolonger avec son club formateur, l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma s’apprête donc à débarquer au Paris Saint-Germain. L’annonce officielle de son arrivée n’est plus qu’une question de temps. Sa visite médicale est d'ailleurs programmée après mercredi. À 22 ans, le gardien de but numéro 1 de la Squadra Azzurra va parapher un bail de cinq ans avec les rouges et bleus, soit jusqu’en 2026 et touchera un salaire net de 10 millions d'euros par an, plus 2 millions d’euros de bonus.

Si un prêt à l’AS Roma avait été évoqué dans ce dossier, Fabrizio Romano révèle qu’il n’en est pas question. Selon lui, le Paris Saint-Germain n’a pas prévu de céder provisoirement sa nouvelle recrue. Donnarumma va donc rester à Paris et concurrencer Keylor Navas.