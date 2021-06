ASSE : Les supporters fixent leur priorité pour le mercato

Publié par Ange A. le 15 juin 2021 à 09:30

Claude Puel a fixé deux priorités pour le mercato estival. Les supporters de l’ ASSE ont livré leur préférence pour le recrutement des Verts lors de cette fenêtre des transferts.

La priorité des supporters de l’ ASSE pour le mercato

Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel espère renforcer son effectif cet été avec un attaquant et un défenseur central. Il faut dire que l’ ASSE ne s’est pas particulièrement illustrée dans ces secteurs de jeu la saison dernière. Avec 54 buts concédés contre 42 marqués, les Verts figurent dans les mauvais tableaux tant en attaque qu’en défense. Alors que des recrues sont attendues à ces postes, les supporters stéphanois poussent davantage pour l’arrivée d’un attaquant. Les fans du club ligérien l’ont fait savoir à la faveur d’un sondage initié par la plateforme pro-stéphanoise En Vert Et Contre Tous (EVECT). 82,7% des près de 1500 votants érigent le recrutement d’un attaquant en priorité cet été. 10,7% poussent pour un défenseur quand 3,8% et 2,9% attendent respectivement un latéral et un ailier.

Les supporters de Sainté bientôt exaucés ?

Il faut dire que la direction de Saint-Étienne souhaite exaucer le vœu des supporters des Verts. Les dirigeants stéphanois s’intéressent au profil du Ghanéen Caleb Ekuban. Le quotidien national turc Milliyet assure même que l’ ASSE a déjà transmis une première offre à Trabzonspor pour l’avant-centre de 27 ans. Le club ligérien proposerait 4 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international ghanéen (9 sélections/3 buts). Un montant tout de même en deçà de la cote du buteur sur Transfermarkt. Le site spécialisé estime la valeur marchande du joueur à 7 millions d’euros. Avec ses 11 buts et 4 passes décisives, il a contribué à la 4e place acquise par son club. Lequel ne compte pas le retenir en cas de belle offre, un an avant de l’expiration de son contrat.