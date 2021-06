Euro 2020 : Danemark, Christian Eriksen donne enfin de ses nouvelles

Publié par ALEXIS le 15 juin 2021 à 14:00

Trois jours après le drame survenu à l’Euro 2020, le Danois Christian Eriksen va mieux ! Il a posté un message dans ce sens sur les réseaux sociaux. Le milieu offensif a ainsi rassuré ses proches, ses coéquipiers et le monde sportif ému lors de son malaise cardiaque, samedi dernier, lors du match Danemark-Finlande (0-1).

Christian Eriksen : « Un grand merci à tous, je vais bien... »

Christian Eriksen a échappé au pire samedi dernier à l’Euro 2020. Il s’est écroulé seul peu avant la mi-temps lors de la rencontre contre la Finlande, dans le groupe B. Grâce à la promptitude du service médical de l’UEFA, le milieu de terrain du Danemark a été rapidement pris en charge et sauvé de la mort. Ce mardi, le joueur de l’Inter Milan a posté un message relayé par la Fédération danoise de football. « Bonjour à tous. Un grand merci pour vos doux et gentils soutiens et pour vos messages venus du monde entier. Ça veut dire beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien, dans ces circonstances. Je dois encore faire des examens à l’hôpital, mais je me sens bien », a-t-il rassuré depuis son lit d'hôpital à Copenhague.

Le miraculé danois encourage ses coéquipiers

Loin de ses partenaires, Christian Eriksen a promis de les soutenir lors de cet Euro 2020. « Maintenant, je vais encourager mes coéquipiers pour les prochains matchs du Danemark. Jouez pour tout le pays », a-t-il lancé. Le Danemark affrontera la Belgique le jeudi 17 juin (18 h) lors de son deuxième match de poule, puis la Russie le lundi 21 juin (21h) au Stade Parken à Copenhague. Après la première journée, les Danois sont 3e de leur groupe avec 0 point -1, devant la Russie 0 point -3. Le groupe B est dominé par la Belgique, leader avec 3 points + 3 et la Finlande 3 points + 1.