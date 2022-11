Equipe de France : Guendouzi donne un indice sur l'avenir de Griezmann

Publié par Jules le 24 novembre 2022 à 23:07

Antoine Griezmann a brillé avec l'Equipe de France pour le premier match de la Coupe du monde et un nouveau rôle semble se dessiner pour lui.

Pour l'entame de la Coupe du monde au Qatar contre l'Australie, Antoine Griezmann a livré une prestation de très haute volée, permettant aux Bleus de s'imposer pour leur premier match dans le groupe D. Durant cette rencontre, le joueur de l'Atlético Madrid était placé un peu plus bas avec l'Equipe de France, ce qui n'a pas empêché le joueur de faire partie des meilleurs joueurs sur le terrain mardi soir.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Mattéo Guendouzi est revenu sur le rôle atypique d'Antoine Griezmann, assurant qu'il avait été impressionné par la prestation de son compatriote. "Il a fait une belle performance, il peut jouer à plusieurs postes, il a fait de très beaux tacles, il pourra peut-être jouer numéro 6 plus tard. Il aidera toujours l'équipe." Une piste pour l'avenir de Griezmann et une preuve supplémentaire, s'il en fallait, que le natif de Mâcon est un joueur polyvalent, et essentiel au bon fonctionnement de l'Equipe de France de Didier Deschamps.

Equipe de France : Mattéo Guendouzi se méfie du Danemark

Durant cet entretien, Mattéo Guendouzi a également été questionné sur le prochain adversaire de l'Equipe de France, le Danemark. "Il faut souligner la qualité de l'adversaire ; c'est une équipe sous-cotée, ils font partie des quatre meilleures équipes en Europe. On a été mis en difficulté quand on a joué contre eux. Cela va être un match de Coupe du monde. Ils jouent bien au ballon, ils mettent beaucoup d'intensité."

Les Bleus devront donc batailler pour tenter de s'imposer contre le Danemark, qui fait figure de concurrent direct pour la première place dans le groupe D. Après leur match nul contre la Tunisie, les coéquipiers de Christian Eriksen tenteront de se relancer et de réaliser un très joli coup contre l'Equipe de France, qui sera privé de Lucas Hernandez, blessé dès l'entame du match contre l'Australie.

Où regarder France-Danemark en streaming ce samedi ?

Ce match pourrait déjà être déterminant pour l'Equipe de France. Après une belle victoire contre l'Australie (4-1), les Bleus pourraient en effet valider leur qualification en cas de succès contre le Danemark. La rencontre sera diffusée ce samedi à 17h sur TF1 et Bein Sport.