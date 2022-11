Equipe de France : Dembélé se livre sur le statut d'Olivier Giroud

Publié par Jules le 24 novembre 2022 à 16:05

En inscrivant un doublé avec l'Equipe de France pour le premier match de la Coupe du monde, Olivier Giroud fait un début de Mondial fracassant.

Attendu au tournant suite à la blessure de Karim Benzema, Olivier Giroud a bien repris sa place de titulaire en Equipe de France et a livré un match de très haute volée contre l'Australie. Buteur à deux reprises, le buteur de l'AC Milan en a profité pour rejoindre Thierry Henry en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus et a permis à la France de s'imposer 4-1 contre les Australiens, qui avaient pourtant ouvert la marque.

Un début de Coupe du monde qui a permis à Olivier Giroud de réaffirmer son statut de leader de cette équipe, ce que n'a pas manqué de souligner Ousmane Dembélé, lui aussi titulaire et auteur d'un excellent match face à l'Australie mardi soir. "C'est un top mec, il s'entend bien avec tout le monde, souligne l'ailier du FC Barcelone. Il fait beaucoup de bien au groupe. C'est un homme clé de notre équipe."

Equipe de France : Olivier Giroud est en mission avec les Bleus

Alors que les cadres de l'Equipe de France sont, pour certains, blessés et absents de cette Coupe du monde, Olivier Giroud forme avec quelques autres joueurs comme Antoine Griezmann et Hugo Lloris, le noyau dur des Bleus. Plus que ça, Olivier Giroud a la lourde tâche de faire oublier l'absence de Karim Benzema, après le forfait du Ballon d'Or 2022 pour ce Mondial.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien buteur du Montpellier HSC assume son rôle et montre que l'on peut compter sur lui pour porter l'attaque des Bleus en ce début de Coupe du monde. Tandis que l'Equipe de France affronte le Danemark samedi, Olivier Giroud pourrait, s'il trouve le chemin des filets, devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Où regarder France-Danemark en streaming ce samedi ?

Ce samedi à 17h, l'Equipe de France défie le Danemark pour ce qui semble être le match entre les deux favoris du groupe D. Le match sera à suivre sur TF1 et Bein Sport 1, qui diffusent chacun la rencontre face aux Danois, qui ont moins bien entamé leur compétition que les Bleus.