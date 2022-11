Equipe de France : Deschamps se méfie du Danemark, la compo !

Publié par Enzo Vidy le 25 novembre 2022 à 11:12

Avant le deuxième match face au Danemark, le sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps, était face à la presse ce vendredi. Découvrez la compo probable.

Demain, les Bleus défient le Danemark à 17h avec l'objectif de valider son billet pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Cependant, l'équipe Danoise est un adversaire qui ne réussit pas à l'Equipe de France ces derniers temps, et Didier Deschamps s'est montré très prudent au moment d'évoquer son adversaire de demain.

"Elle est sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Cette équipe nous a fait beaucoup de misères. Il faut qu'on inverse cette tendance demain, sans parler de revanche. Le sélectionneur danois et les joueurs danois nous connaissent, on les connaît. Il y a eu une photographie sur juin qui est différente de celle de septembre, et ce sera encore différent demain." Pour rappel, lors des trois dernières confrontations entre la France et le Danemark, les Bleus se sont inclinés à deux reprises et ont concédé un match nul lors de la dernière Coupe du monde en Russie.

Equipe de France : Lloris et Deschamps rassurent sur le cas Raphaël Varane

Préservé lors du premier match de poule face à l'Australie remporté 4-1 par l'Equipe de France, Raphaël Varane semble complètement remis de sa dernière blessure à la cuisse. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Hugo Lloris a confirmé la détermination de Raphaël Varane à revenir sur le terrain. "Il est là, serein et prêt à aider l'équipe. C'est une bonne chose de l'avoir avec cet état d’esprit. On le sent prêt à se battre avec cette équipe."

Concernant Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus a déclaré qu'il était apte, tout en restant assez évasif sur une éventuelle titularisation demain.

La compo probable de l'Equipe de France face au Danemark :

Gardien : H. Lloris

Défenseurs : J. Koundé, R. Varane, D. Upamecano, T. Hernandez

Milieux de terrain : A. Rabiot, A. Tchouaméni, A. Griezmann

Attaquants : O. Dembélé, O. Giroud, K. Mbappé

Où regarder France-Danemark en streaming ?

Ce match comptant pour la deuxième journée du groupe D entre la France et le Danemark sera diffusé en direct sur TF1 ainsi que sur Bein Sport 1. Il se jouera au stade 974 à Doha et sera arbitré par l'arbitre polonais Szymon Marciniak.