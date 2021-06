Stade Rennais Mercato : M'Baye Niang en direction du FC Porto ?

Publié par ALEXIS le 16 juin 2021 à 14:01

M'Baye Niang n’est toujours pas dans les plans du Stade Rennais. Revenu de prêt d’Al-Ahli en Arabie Saoudite, l’attaquant devrait repartir, peut-être définitivement. Plusieurs clubs, dont le FC Porto, souhaitent le recruter.

Stade Rennais : M'Baye Niang priorité du FC Porto et de Conceiçao

M'Baye Niang est comme une épine dans le pied du Stade Rennais. Il est passé tout prêt d’un transfert à l’ OM et d’un prêt à l’ ASSE, la saison dernière. Il avait été finalement prêté à Al-Ahli, mais avec une option d’achat. Au terme de son prêt au club saoudien, l’avant-centre du SRFC n’a pas été retenu. Il est donc revenu à Rennes. Son retour pourrait être de courte durée, tant il est courtisé. L’Équipe apprend que le Sénégalais est l’une des priorités de Sergio Conceiçao, coach du FC Porto. L’ancien entraîneur du FC Nantes (2016-2017) s’est renseigné sur la situation du joueur de 26 ans au Stade Rennais, selon la source. M'Baye Niang est aussi dans les plans du Besiktas en Turquie et du FC Krasnodar (en Russie). Cependant, le quotidien sportif indique qu’il « semble que ce soit le Portugal et le FC Porto qui tiennent la corde dans un pays et Championnat qui semblent attirer l'attaquant ».

À noter que le LOSC pourrait également être intéressé par son profil. D'autant que le joueur entretient de bonnes relations avec son ancien président, Olivier Létang, qui l'avait recruté au Stade Rennais. D'ailleurs, quelques heures après l'éviction surprise d'Olivier Létang du SRFC, l'attaquant avait pris la parole sur Twitter, prenant la défense de son président. "Que personne n'oublie tout ce qui a été fait pour ce club, qui a conçu l'équipe actuelle et tout ce qui fait que c'est devenu un club respecté en Europe. Dont MOI", a-t-il écrit.

Plus récemment, en mars dernier, dans un portrait sur Olivier Létang pour France Football, M’Baye Niang s'était livré sur son ancien président et ses qualités. « Il cherche à comprendre humainement ses joueurs. Il n’y en a pas beaucoup comme lui. La gagne, il a ça en lui. Il te la transmet, il te l’inculque. C’est lui qui l’a ramenée à Rennes. C’est un président juste qui emmène derrière lui, et je n’ai pas vu un joueur dérangé, disant qu’il demandait trop. »

Le SRFC veut économiser son gros salaire

Rappelons que M'Baye Niang est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’à fin juin 2023, mais le nouvel entraîneur Bruno Genesio ne compte pas sur lui. De plus, le club breton veut économiser son gros salaire estimé à 3,5 M€ brut par saison, soit 7 M€ sur les deux ans de bail qui lui restent. D’après L’Équipe, « Rennes se serait engagé à le laisser partir pour une indemnité quasiment symbolique qui permettrait au club d'économiser au moins le salaire, plus les charges salariales et patronales induites, soit plus de 10 M€ ». Il faut indiquer que la valeur marchande de M'Baye Niang est estimée à 10 M€. Affaire à suivre...