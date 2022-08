FC Nantes Mercato : Un attaquant prioritaire du FCN file en Angleterre

Publié par ALEXIS le 12 août 2022 à 15:15







FC Nantes Mercato : Un attaquant visé par le FCN a pris la direction de l'Angleterre. Nottingham Forest a formulé une offre, acceptée par Bordeaux.

FC Nantes Mercato : Bordeaux accepte une offre de Nottingham pour Hwang Ui-jo

Le transfert de Hwang Ui-jo est bouclé. Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, notament le FC Nantes, l’avant-centre sud-coréen ne restera pas en France. Il va rejoindre la Premier League au grand dam du FCN. D’après les informations de L’Équipe, Bordeaux a reçu une offre de Nottingham Forest qu’il a accepté. Cette proposition porte sur un montant de 4 millions d'euros, plus un million de bonus, d’après le quotidien sportif. Le buteur de Bordeaux était aussi convoité en Angleterre par Wolverhampton, West Ham et le promu Fulham.

En Ligue 1, Hwang Ui-jo était sollicité ces dernières semaines par le Stade Brestois, en plus du FC Nantes. Le club du Finistère avait aussi transmis une offre estimée à 4 millions d’euros aux Girondins pour le joueur de 30 ans, qui a privilégié le championnat anglais. En plus des Brestois et des Canaris, l’international sud-coréen était dans le viseur de l’OGC Nice ou encore du LOSC. Après la Corée du Sud (Seongnam FC), le Japon (Gamba Osaka) et le championnat français, Hwang Ui-jo va donc découvrir la Premier League.

Bordeaux Mercato : Au tour de M'Baye Niang

Alors que le transfert de Hwang Ui-jo est désormais acté, Bordeaux devrait se concentrer sur celui de M'Baye Niang (27 ans). L'avant-centre sénégalais, envoyé sur les tablettes de l'AJ Auxerre il y a quelques semaines, puis visé par le FC Sion en Suisse ces derniers jours, pourrait finalement rebondir en Ligue 1. D'après les informations de Foot Mercato, il est proche de s'engager avec l'AC Ajaccio, promu cette saison. Les deux clubs seraient proches d'un accord à en croire la source. Pour rappel, Bordeaux a déjà transféré Sékou Mara (19 ans) à Southampton (13 M€) et Raoul Bellanova à Cagliari (700 000 euros).