OM Mercato : Le PSG reçoit une grande nouvelle pour Milik !

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2021 à 15:02

Annoncé partant de l’ OM, Arkadiusz Milik est placé dans le viseur du PSG qui se prépare aux éventuels départs de Moise Kean et Mauro Icardi. Et aux dernières nouvelles, le club de la capitale pourrait bien avoir sa chance dans ce dossier durant ce mercato estival.

OM Mercato : La Juventus ou rien pour Milik

Prêté par le SSC Naples en janvier dernier, Arkadiusz Milik est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2022 avec une clause d’achat à 10 millions d’euros, mais pourrait repartir avec une autre clause fixée à 12 millions d'euros. Une situation qui attire bien du monde. En effet, d’après les informations du média transalpin Tuttosport, le Paris Saint-Germain veut profiter de cette belle opportunité de marché pour l’attaquant de 27 ans.

Le journal italien explique que Leonardo a pris des renseignements sur la situation exacte de Milik parce que le PSG n’a pas la certitude de conserver Moise Kean, pour qui Everton réclame entre 40 et 50 millions d’euros, ainsi que Mauro Icardi, annoncé sur le départ. Toutefois, l’international polonais n’a qu’une idée en tête. Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien buteur du Napoli a indiqué en interne qu’il ne quittera Marseille que si Massimiliano Allegri le réclame à la Juventus de Turin. Une chose qui est pourtant loin de devenir réalité.

La Juve abandonne la piste Milik pour…le PSG ?

Et à en croire Tuttomercato, Arkadiusz Milik n’est plus dans les plans de la Vieille Dame. Le site sportif assure qu’après avoir prolongé le bail d’Alvaro Morata jusqu’en 2022, les dirigeants de la Vieille Dame se sont retirés de la course à la signature de Milik. En cas de départ, le compatriote de Robert Lewandowski devrait donc se trouver un autre point de chute prestigieux afin de disputer la Ligue des Champions comme il le souhaite. Le Paris Saint-Germain pourrait avoir un coup à jouer dans son recrutement d’ici le 31 août. Affaire à suivre…