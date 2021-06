PSG Mercato : Raphaël Varane officialisé après Donnarumma ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2021 à 17:02

Sauf un revirement de dernière minute, Gianluigi Donnarumma va s’engager avec le PSG dans les heures ou jours à venir. Raphaël Varane, le défenseur central du Real Madrid, pourrait ensuite suivre le gardien de but italien dans la capitale française.

Le Real Madrid prépare déjà la succession de Raphaël Varane

À un an de la fin de son contrat, Raphaël Varane se dirige de plus en plus vers un départ du Real Madrid. D’après les informations des médias espagnols et anglais, l’international français a refusé une dernière offre de prolongation soumise par sa direction. Après dix saisons passées en Liga sous le même maillot madrilène et après avoir tout remporté avec les Merengues, l’ancien défenseur du RC Lens pense avoir fait le tour au Real et songe à s’offrir un nouveau challenge.

La presse espagnole confirme aujourd’hui la tendance d’une non-prolongation du joueur, ce qui oblige finalement le Real Madrid à le vendre cet été pour récupérer une indemnité de transfert. D’ailleurs, la chaîne sportive américaine ESPN ajoute que les dirigeants madrilènes ont fait de Jules Koundé, sous contrat au FC Séville jusqu’en 2024, le grand favori pour succéder à son compatriote au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti. De son côté, Varane sait déjà où il veut aller s’il quitte la Maison Blanche.

Mercato PSG : Raphaël Varane veut revenir en France

Annoncé dans le viseur de Manchester United, le champion du monde 2018 ne semble pas être intéressé par une aventure en Premier League. Selon le Mirror, Raphaël Varane a rejeté une belle offre de Manchester United. Une information confirmée en Espagne par le Mundo Deportivo qui précise que la tendance est à un retour en France pour Varane. Toujours selon la même source, le natif de Lille verrait d’un bon oeil un transfert au Paris Saint-Germain. Leonardo se serait même déjà rapproché du Real Madrid pour tenter de trouver un accord dans ce dossier.

Pour rappel, le Real Madrid réclame un montant compris entre 50 et 60 millions d’euros pour laisser filer Varane. À défaut de n’être pas parvenu à convaincre Sergio Ramos, le PSG s’apprête donc à accueillir le partenaire de Presnel Kimpembe dans la charnière centrale des Bleus.