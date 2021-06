PSG, Real Mercato : La piste Varane refroidie par Ramos ?

Publié par Ange A. le 17 juin 2021 à 10:00

Sergio Ramos va officiellement annoncer son départ du Real Madrid ce jeudi. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui devrait alors faire une croix sur Raphaël Varane.

Le PSG peut se frotter les mains pour Sergio Ramos

Sergio Ramos n’évoluera plus au Real Madrid. Dans un communiqué publié mercredi soir, le club espagnol a annoncé qu’un événement d’hommage et d’adieux se déroulera ce jeudi en l’honneur de son capitaine. Lequel tiendra une conférence de presse télématique pour officialiser son départ 16 ans après avoir rejoint la Maison Blanche. En fin de contrat, il n’est pas parvenu à trouver un accord avec sa direction pour prolonger son bail qui expire le 30 juin prochain. Le Paris Saint-Germain peut donc espérer enrôler le défenseur central de 35 ans en tant que joueur libre. Mais le PSG devrait faire une croix sur la piste menant à Raphaël Varane. Le nom du défenseur central est également associé au club francilien.

Une prolongation dans les tuyaux pour Raphaël Varane ?

Le défenseur central tricolore n’a plus qu’un an de contrat avec le Real Madrid. Ce qui pour certains observateurs laissent entrevoir un possible transfert dès cet été pour s’éviter un nouveau départ gratuit du côté des Merengues. Mais pour Felix Diaz, Florentino Pérez ne compte pas enregistrer le départ d’un autre cadre de la défense comme Raphaël Varane. Le journaliste de Marca indique que le patron du Real va pousser pour une prolongation du défenseur 28 ans. Celui-ci est appelé à former la charnière madrilène aux côtés de l’Autrichien David Alaba. Le polyvalent défenseur de 28 ans a rejoint la capitale espagnole en tant qu’agent libre en provenance du Bayern Munich.