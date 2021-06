Real Madrid Mercato : Les premiers mots de Ramos après son départ

Publié par Timothée Jean le 17 juin 2021 à 15:00

C’est officiel ! Sergio Ramos quitte le Real Madrid. À l'occasion d'une conférence de presse émouvante, l’emblématique défenseur espagnol a fait ses adieux à son club de coeur.

Sergio Ramos n’était pas préparé pour dire adieu au Real Madrid

Les larmes aux yeux, Sergio Ramos a confirmé ce jeudi son départ du Real Madrid. Comme pressenti ces dernières semaines, le défenseur espagnol et sa direction ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente pour le renouvellement de son bail. Présent devant les médias, le joueur de 35 ans n'a pas réussi à contenir son émotion, au moment de faire ses adieux au Real Madrid.

« Le moment le plus difficile de ma vie est arrivé. On n’est jamais préparé pour dire adieu au Real Madrid. Je suis arrivé à 19 ans, je n’étais qu’un enfant. Aujourd’hui, je suis un homme et j’ai une famille qui a toujours été avec moi. Je voudrais remercier ma famille en premier lieu, merci de m’avoir supporté. Je veux aussi remercier le club et mon président, mes entraîneurs, mes coachs sans qui rien n’aurait été possible », a-t-il déclaré avant d’adresser un message de remerciement aux supporters merengues. « Et comment ne pas remercier les supporters. J’ai vu tous les messages, comment ne pas être ému ? J’aurais aimé faire mes adieux au Bernabéu. Merci au Real Madrid, je vous aurai toujours dans mon coeur », a ajouté l’emblématique capitaine espagnol.

Sergio Ramos : Un palmarès énorme et un retour envisagé

En l'espace de 16 ans, Sergio Ramos aura réussi à devenir une véritable icône des Merengues. Dans l'histoire du Real Madrid, l’ancien Sévillan a laissé un palmarès impressionnant avec 4 Ligues des Champions, 5 Championnats d’Espagne, 4 Coupes du monde des clubs, 3 Supercoupes de l’UEFA et 2 Coupes du Roi…soit au total « 22 titres acquis avec sacrifice, efforts et professionnalisme ». Il fait partie des légendes du club madrilène.

Pour les amoureux du ballon rond, Sergio Ramos incarne tout simplement le symbole de la Casa Blanca. Sans l'ombre d'un doute, le Real Madrid perd l'un de ses plus grands champions. Sergio Ramos quitte le Real pour tenter une nouvelle aventure sous d’autres cieux, où le PSG, Manchester City ou encore l’Inter Miami se bousculent pour arracher sa signature. Mais le défenseur central assure qu’il ne s’agit pas d’un adieu. « Ce n’est qu’un au revoir, parce que tôt ou tard, je reviendrai », a-t-il conclu.