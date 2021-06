PSG Mercato : Un départ légendaire officialisé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2021 à 14:00

Comme l’a annoncé son président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG va connaître un mercato plus actif cet été. Et les choses bougent déjà dans le sens des départs. Et non des moindres.

Mercato PSG : Christiane Endler annonce son départ du club

Après un sacre historique en D1 Arkema, la section féminine du Paris Saint-Germain connaît une véritable saignée. Les héroïnes du titre de championne de France quittent une à une le navire parisien. Après l’entraîneur Olivier Echouafni, la capitaine Irene Paredes, l’attaquante Signe Bruun, la milieu de terrain Formiga, c’est au tour de la gardienne de but Christiane Endler de quitter le PSG, après quatre ans de bons et loyaux services. L’internationale chilienne a publié un message d’adieu sur les réseaux sociaux pour confirmer son départ du club de la capitale.

« Aujourd’hui, je tiens à communiquer que suite à une profonde réflexion de plusieurs mois j’ai décidé de ne pas renouveler le contrat avec le PSG. Après quatre saisons dans ce magnifique club, je pense avoir terminé un cycle et quoi de mieux pour le terminer que de remporter pour la première fois le Championnat de France. C’est le moment pour moi de chercher un nouveau projet sportif, dans lequel je puisse gagner en expérience, m’améliorer et apprendre et où le football féminin est soutenu sur un pied d’égalité. »

Avant d'ajouter : « Je tiens à remercier mes collègues pour tout leur dévouement, pour l’effort quotidien, pour les rires et pour tous les moments difficiles que nous avons réussi à surmonter ensemble. Je remercie les entraîneurs pour leur confiance et leur amour. Aux kinésiologues et au staff médical pour leurs soins, aux gérants pour leur attention quotidienne, aux managers, et enfin aux Ultras pour leur soutien inconditionnel à chaque match et pour l’énergie qu’ils nous ont toujours donnée. Je les porterai à jamais dans mon cœur, merci d’en avoir fait ma maison. Allez Paris ! », a écrit Christiane Endler sur son compte Instagram.

Christiane Endler vers l’Olympique Lyonnais ?

D’après les informations de RMC Sport confirmées par plusieurs autres sources locales, Christiane Endler va prendre la direction de l’Olympique Lyonnais. Une perte énorme pour le Paris SG puisque la gardienne de 29 ans est considérée comme l’une des meilleures du monde à son poste. En déclarant notamment : « C’est le moment pour moi de chercher un nouveau projet sportif, dans lequel je puisse gagner en expérience, m’améliorer et apprendre et où le football féminin est soutenu sur un pied d’égalité », Endler quitte le PSG avec une petite pique aux dirigeants.