PSG Mercato : Nouvelle avancée décisive de Leonardo pour Hakimi ?

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2021 à 22:00

En quête d’un nouveau latéral droit, le PSG veut forcément mettre la main sur Achraf Hakimi, sous contrat à l’Inter Milan jusqu’en 2025. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, avance ses pions dans ce dossier.

Mercato PSG : Leonardo augmente son offre pour Achraf Hakimi

« Le seul qui va quitter l'Inter pour le moment est Hakimi, que je représente. Nous devons travailler sur le dossier Lautaro, mais la situation n'est pas claire. » S’il n’a pas dévoilé la destination de son protégé, Alejandro Camanon, l’agent de l’international marocain, a publiquement confirmé qu’Achraf Hakimi va quitter l’Inter Milan cet été. À la recherche d’un cador au poste de latéral droit, le Paris Saint-Germain a fait de l’ancien défenseur du Real Madrid le grand favori pour le recrutement à ce poste.

Mais le club italien reste intraitable et se montre particulièrement gourmand pour son joueur de 22 ans. Leonardo continue ses négociations avec son homologue de l'Inter Milan qui réclame absolument 80 millions d'euros en cash et tout de suite. Mais d’après les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif du PSG est désormais disposé à monter son offre jusqu’à 70 millions d’euros contre 60 millions d’euros initialement. Le quotidien sportif précise même que le natif de Madrid « s’éloigne de jour en jour de l’Inter » et les discussions devraient s’accélérer entre les deux clubs.

Avantage PSG pour Achraf Hakimi ?

Également intéressé par le joueur formé au Real Madrid, Chelsea a lui aussi rehaussé sa proposition en incluant l’international italien Emerson Palmieri dans le deal. Mais les Nerazzuris ont surtout besoin de liquidités pour reconstruire un nouveau projet. La Gazzetta dello Sport assure donc que cette donnée place le Paris SG en pole position pour obtenir la signature du joueur de l’Inter. Toujours selon plusieurs sources italiennes le « week-end sera chaud à Milan » avec cette proposition à venir.