PSG Mercato : Après Wijnaldum, Leonardo sur un coup à 30M€

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2021 à 07:00

Le PSG a réussi un gros coup en devançant le Barça pour Georginio Wijnaldum. Bien lancé, Leonardo veut poursuivre le renforcement de l’effectif parisien et a déjà déniché une autre opportunité.

Leonardo cherche une alternative à Moise Kean

Prêté cette saison par Everton, Moise Kean a rapidement pris ses marques au Paris Saint-Germain à tel point que Leonardo négocie pour son transfert définitif. Seulement, le club anglais se montre intraitable pour l’international italien de 21 ans. Pourtant, selon La Gazzetta dello Sport, le directeur sportif du PSG a récemment rencontré l’agent de l’ancien avant-centre de la Juventus Turin pour évoquer son avenir.

Au cours de ce tête-à-tête, Mino Raiola a confirmé à Leonardo que son client souhaitait bien rester et poursuivre son aventure au Paris SG. Seulement, les Toffees réclament entre 45 et 50 millions d’euros avant de le céder définitivement. Une somme que le club parisien n’est pas disposé à sortir de ses caisses. À la recherche d’un nouveau renfort offensif, le vice-champion de France scrute donc d’autres pistes. Et comme à son habitude, Leonardo a de nouveau son regard tourné vers l’Italie ce mercato estival.

Le PSG a coché le nom de Joaquin Correa

Après Georginio Wijnaldum et en attendant de finaliser le transfert de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain cherche désormais à mettre la main sur un renfort offensif. Si les noms de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi sont régulièrement cités, les dirigeants parisiens s’intéressent aussi à des cibles moins ronflantes, mais prometteuses. Avec les possibles départs de Mauro Icardi et Moise Kean, l’ entraîneur argentin Mauricio Pochettino espère d’autres joueurs pour enrichir l’effectif dont il aura la gestion la saison prochaine.

Ainsi, dans l’optique de pallier un éventuel transfert du joueur international argentin de 28 ans ou du jeune italien d’originaire Ivoirienne, Leonardo s’est renseigné sur la situation de Joaquin Correa. En effet, d’après le journaliste italien Ignazio Genuardi, la Lazio Rome réclame 40 millions d’euros pour la vente de son joueur. Cependant, un chèque de 30 millions d’euros pourrait s’avérer suffisant pour boucler le transfert de l’international argentin de 26 ans.

« Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2024 avec la Lazio, Correa pourrait bouger cet été. Alors que Sarri ne semble pas spécialement compter sur lui, l’Argentin a particulièrement la cote en Premier League, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, s’est aussi renseigné » dans le but de le faire venir sous le maillot Parisien. « Officiellement, la barre est fixée autour de 40 ME, mais une offre avoisinant les trente millions, plus des bonus, pourrait suffire », a clairement expliqué le journaliste italien.

L'éventuel transfert de Joaquin Correa au Paris Saint-Germain ne devrait pas être le dernier du club de la capitale qui est également toujours sur les pistes des geants que sont Ronaldo et Messi.