RC Lens Mercato : Une signature officialisée chez les Sang et Or !

Publié par Timothée Jean le 18 juin 2021 à 15:16

Cela était pressenti depuis quelques jours, c'est désormais officiel ! Franck Haise a prolongé son contrat d’un an supplémentaire avec le RC Lens. Il est désormais lié au club lensois jusqu’en juin 2021.

RC Lens : Une belle récompense pour Franck Haise

Il est arrivé le 25 février 2020 dans la peau d'un pompier de service au RC Lens. Nommé entraîneur provisoire suite au départ de Philippe Montanier, Franck Haise n’a pas mis de temps pour convaincre, à tel point que la direction du Racing Club de Lens a décidé de prolonger son bail. Après une première saison convaincante en Ligue 1, Franck Haise a signé un nouveau bail avec les Sang et Or. Il s’est engagé pour une saison supplémentaire avec le club lensois, soit jusqu’en 2023.

« Dans la construction de la future saison et plus globalement de notre projet sportif, cette prolongation est la première étape qui s’imposait à nous. Franck a démontré toutes ses aptitudes de leadership et de science tactique notamment. La qualité des relations qu’il entretient avec les composantes du club permet de fonctionner en confiance et d’avancer avec une vision club partagée », a indiqué Florent Ghisolfi sur le site du club. Cette prolongation est donc une belle récompense pour un entraîneur qui découvrait pour la première fois la Ligue 1 cette saison.

Franck Haise se réjouit de cette prolongation

Sous la houlette de Franck Haise, le RC Lens a réalisé une belle saison pour son retour dans l’élite. Les Sang et Or ont terminé à la 7e place de Ligue 1 lors du dernier exercice. Fort de cette performance, Haise a même été nommé pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 par l’UNFP, remporté par Christophe Galtier.

Sur le site du club, Franck Haise n’a pas caché sa joie de prolonger à Lens. « Une des grandes réussites, c’est que je suis entouré de beaucoup de compétences, de personnes avec des personnalités différentes et un super état d’esprit. C’est un succès collectif ! C’est aussi pour cela que je prolonge et je me réjouis de savoir que des discussions vont suivre avec le reste du staff. » L’entraîneur du RC Lens veut poursuivre sur cette lancée la saison à venir.