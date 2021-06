LOSC Mercato : Létang fixe le prix de Galtier à l'OGC Nice

Publié par ALEXIS le 18 juin 2021 à 18:02

L’ OGC Nice a certes appelé le LOSC pour évoquer le transfert de Christophe Galtier, mais les parties n’ont toujours pas trouvé de terrain d’entente. Le club nordiste se montrerait très gourmand sur l’indemnité de transfert fixée pour son entraîneur sacré champion de France 2021.

Le LOSC réclamerait 10 M€ pour Christophe Galtier

Le LOSC ne veut pas vendre Christophe Galtier. Mais comme ce dernier a décidé de partir après avoir remporté le titre de Ligue 1, Olivier Létang se tient à l’écoute de l’OGC Nice avec lequel le coach s’est déjà mis d’accord. Le président de Lille OSC réclamerait un montant de 10 M€ au Gym pour laisser partir son entraîneur d’après les indiscrétions de L’Équipe. « J'ai répondu très clairement (à l’OGC Nice, ndlr) que je voulais garder Christophe Galtier. C’est un top entraîneur. J'ai envie de continuer avec lui », a-t-il confié au quotidien sportif par téléphone. « S'il venait à partir, ce que je ne souhaite absolument pas, ce serait un préjudice énorme... », a insisté Olivier Létang, pour dire que le Gym devra indemniser le LOSC en sortant le chéquier.

L'exploit de Galtier en Ligue 1

Christophe Galtier (54 ans) a remporté le titre de champion de France devant les trois plus gros budgets de Ligue 1 : le PSG, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. Son bilan de la saison dernière est le suivant : 24 victoires, 11 nuls et seulement 3 défaites en 38 journées de championnat. Le LOSC a été vainqueur de la Ligue 1 avec 83 points et la palme de la meilleure défense, soit 23 buts concédés en 38 matchs. Les Dogues sont donc qualifiés pour la Ligue des champions 2021-2021, mais Galtier a décidé de rejoindre l'OGC Nice (9e) pour relever un nouveau défi.