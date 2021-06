PSG Mercato : Sergio Ramos a choisi le Paris Saint-Germain !

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2021 à 14:32

Après seize années passées sous le maillot du Real Madrid, Sergio Ramos va découvrir autre chose dès la saison prochaine. Le défenseur espagnol veut évoluer au PSG.

Sergio Ramos a proposé ses services au PSG

En fin de contrat et n’ayant pas trouvé d’accord avec son président Florentino Pérez en vue d’une prolongation, Sergio Ramos a officiellement fait ses adieux au Real Madrid. Après seize années de bons et loyaux services, le défenseur central de 35 ans va donc quitter le club madrilène avec lequel il a tout remporté, notamment quatre Ligues des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018). Même s’il n’a pas encore annoncé sa prochaine destination, l’ancien protégé de Zinédine Zidane sait où il veut poursuivre sa carrière au terme de son aventure avec les Merengues.

Selon les révélations du journal AS, Sergio Ramos a fait son choix et privilégie une arrivée au Paris Saint-Germain. Le quotidien madrilène explique que des émissaires du champion du monde 2010 se sont rapprochés de Leonardo pour lui fait savoir que l’ancien défenseur du FC Séville aimerait évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino.

Toujours selon la même source, l’avantage de la fiscalité en France, la proximité géographique de Paris et Madrid, mais également l’éventualité de retrouver un vestiaire où il connaît déjà certains joueurs comme Neymar, Angel Di Maria, Sergio Rico, Pablo Sarabia, Keylor Navas et Ander Herrera, a convaincu l’ex-coéquipier de Karim Benzema de rejoindre le PSG.

Mercato PSG : Leonardo négocie déjà avec Sergio Ramos

À la recherche d’un nouveau défenseur central de classe mondiale, le Paris SG est lui aussi emballé à l’idée d’enrôler un footballeur de la taille de Sergio Ramos. Le média espagnol assure donc que Leonardo, le directeur sportif du club parisien, est entré en négociations avec le clan du natif de Camas. Pour signer, Sergio Ramos réclame toutefois au moins un contrat de deux ans et un salaire de 1,17 million d’euros brut mensuels, soit un peu plus de 14 millions d’euros par saison. Reste maintenant à savoir si le Qatar sera enclin à accéder aux exigences de Ramos afin de l'intégrer au Paris Saint-Germain. Affaire à suivre…