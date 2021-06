PSG Mercato : Kingsley Coman, le coup sensationnel de cet été ?

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2021 à 17:32

Annoncé comme un potentiel partant cet été, Kingsley Coman va-t-il effectuer son grand retour au PSG ? Les dirigeants du club parisiens sont passés à l’action pour l’attaquant du Bayern Munich.

Le Bayern Munich prêt à ouvrir la porte à Kingsley Coman

Formé au PSG, Kingsley Coman a signé son premier contrat professionnel avec la Juventus de Turin en 2014 avant de rejoindre le Bayern Munich un an plus tard. L'ancien titi est aujourd’hui un joueur confirmé. C’est même lui qui a privé le Paris Saint-Germain de sa première Ligue des Champions en 2020 en finale contre le Bayern Munich (1-0).

Mais le destin pourrait à nouveau réunir le club parisien et son ancienne pépite. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international français était en négociations avec ses dirigeants en vue d’une prolongation. Cependant, le salaire exorbitant que réclame l’ailier de 25 ans a refroidi le club allemand qui n’écarte désormais pas la possibilité de le placer sur le marché des transferts.

« Je pense que les limites supérieures économiques ne seront pas dépassées ici non plus. L’offre que Coman a évidemment est bonne. S'il ne l'accepte pas à la fin, alors vous devez être cohérent en tant que club. Kingsley a encore deux années de contrat, d'ici là, il se passera beaucoup de choses », a expliqué Uli Hoeness, président d’honneur du Bayern Munich au micro de MagentaTV. En somme, le champion de Bundesliga n’est guère effrayé par un possible départ du compatriote de Corentin Tolisso. Et cela tombe bien puisque le PSG est intéressé par un retour de son ancien joueur.

Le PSG s’est renseigné sur Kingsley Coman

Pini Zahivi et son client ne parviendront pas à arracher un nouveau contrat XXL au Bayern Munich. D’ailleurs, comme l’a souligné Uli Hoeness, la porte est grandement ouverte pour un départ, si celui qui dispute actuellement l’Euro avec l'équipe de France veut s’en aller cet été. La situation de Coman attire ainsi la curiosité de plusieurs autres grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. En effet, d'après le journal espagnol Don Balon, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont renseignés pour connaître les prétentions salariales du joueur qui bloquent le Bayern Munich.

Financièrement, le club de la capitale pourrait contenter le natif de Paris et lui permettre de revenir à la maison, surtout que son profil plaît énormément à son ancien président Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, avant de lancer une offensive pour Coman, le PSG va devoir d’abord réaliser une grosse vente dans son secteur offensif. Notamment une option au cas où Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid cet été. Selon Transfermarkt, il faudra débourser jusqu’à 65 millions d’euros pour s’offrir Kingsley Coman.