Stade Rennais Mercato : Le verdict est tombé pour Steven Nzonzi !

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2021 à 17:25

Depuis janvier 2020, Steven Nzonzi évolue sous le maillot du Stade Rennais dans le cadre d’un prêt sans option conclu avec l’AS Roma. Le club breton vient de prendre sa décision concernant l’avenir du milieu de terrain français.

Mercato Stade Rennais : Fin d'aventure pour Steven Nzonzi

Alors que son prêt se termine le 30 juin et que son contrat prend fin en juin 2022 avec l’AS Roma, Steven Nzonzi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. « C’est vrai qu’aujourd’hui je suis dans le flou total. Je suis en prêt, il me restera un an de contrat avec la Roma, mais c’était un club et une situation un peu particulière là-bas. Je ne sais pas comment ils voient mon avenir, mais ça m’étonnerait que j’y retourne en sachant qu’il me reste un an de contrat », déclarait le champion du monde dans les colonnes du journal L’Équipe il y a quelques mois.

Mais ce vendredi, le quotidien sportif annonce que les dirigeants du Stade Rennais ont tranché et pris la décision de ne pas négocier le transfert définitif de l’ancien milieu de terrain du FC Séville avec leurs homologues romains. Après une longue réflexion sur la possibilité ou non de conserver Steven Nzonzi, Florian Maurice et Bruno Genesio a décidé de ne pas donner suite. À 32 ans, le milieu défensif tricolore va donc rentrer à Rome où il ne devrait pas faire long feu.

Steven Nzonzi vendu cet été par la Roma ?

D’après les renseignements pris par le journaliste italien Nicolo Schira, les Giallorossi ne comptent pas garder Nzonzi et ne misent pas sur lui pour la saison prochaine. Le nouvel entraîneur du club romain, José Mourinho, l’a clairement fait savoir à sa direction selon le spécialiste mercato. Qu’à cela ne tienne. Steven Nzonzi pourrait rebondir très rapidement au Benfica Lisbonne. En effet, selon le journal A Bola, le club de football portugais a fait de Nzonzi sa priorité en cas d'échec des négociations avec Braga pour l'arrivée d'Al Musrati.