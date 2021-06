OM Mercato : Longoria vers un coup double à 30 M€ cet été ?

Publié par Ange A. le 19 juin 2021 à 07:00

Après Gerson, l’Olympique de Marseille attend encore une dizaine de recrues cet été. Pablo Longoria, le président de l’ OM, souhaiterait enrôler deux joueurs de Serie A d’un coup.

L’ OM vise deux joueurs pour 30 M€

L’Olympique de Marseille a lancé son mercato en bouclant l’arrivée de Gerson. Le milieu brésilien encore à Flamengo est attendu à la fin du mois pour passer sa visite médicale et parapher son contrat. Après ce coup, Pablo Longoria attend encore une dizaine de renforts cet été. Lors d’une récente rencontre avec les supporters, le président marseillais avait promis 11 recrues au mercato estival. S’il a coché les noms de quelques cibles en Amérique du sud, le dirigeant olympien est également intéressé par certains joueurs en Serie A. Outre Jérémie Boga de Sassuolo, l’Espagnol piste aussi deux joueurs de Cagliari. Le portier Alessio Cragno et l’avant-centre Giovanni Simeone sont tous les deux sur les tablettes de l’ OM. D’après Centotrentuno, Pablo Longoria souhaite débourser 30 millions d’euros pour signer les deux joueurs encore sous contrat jusqu’en 2024.

Une offre déboutée par Cagliari ?

Seulement, il y a peu de chances que la proposition du président de l’Olympique de Marseille trouve un écho favorable. La même source croit savoir que Cagliari attend au moins 40 millions d’euros pour lâcher ses deux éléments. Le club italien réclame 15 millions pour Simeone et attend 25 millions pour céder Cragno. D’après la publication, il n’est pas exclu que le dirigeant de l’ OM tente de négocier ces signatures à la baisse pour atteindre les 30 millions espérés. International argentin (5 sélections/1 but), Giovanni Simeone a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives lors de l’exercice écoulé. Il est espéré en renfort au moment où plusieurs départs en attaque sont signalés à Marseille. Quant à Alessio Cragno, le board marseillais le voit comme le concurrent idéal à l’indéboulonnable Steve Mandanda.