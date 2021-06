Mercato PSG : Une offre qui place Paris en pole position

Publié par Gary SLM le 19 juin 2021 à 10:31

Ce mercato PSG est toujours très chaud puisqu' Achraf Hakimi est désormais tout proche de s’accorder avec le club de la capitale. L'Inter Milan a reçu une belle offre du Paris SG.

Mercato PSG : Achraf Hakimi en route pour le Paris SG ?

Cible de Leonardo, directeur sportif du PSG, Achraf Hakimi devrait dire oui au club de foot parisien dans les prochains jours. Les dirigeants de l’équipe parisienne ont transmis une offre importante pour le latéral droit de l’Inter Milan. La consistance de celle-ci serait en train de faire bouger les lignes en faveur de l’équipe pensionnaire du Parc des Princes.

En effet, Achraf Hakimi est jusqu’ici en balance entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Le joueur marocain de 22 ans va devoir faire un choix dans les prochains jours avec le passage à la vitesse supérieure du vice-champion de Ligue 1. En effet, comme le disent les médias français, confirmé en Italie par la Gazzetta Dello Sport, Leonardo a adressé une offre de 60 millions d’euros pour arracher la signature de sa cible. Plusieurs bonus estimés à 10 millions d’euros s’ajoutent à cette offre totale de 70 millions d’euros.

Bien que né en Espagne, Achraf Hakimi est francophile, en attestent ses régulières virées à Paris avec sa famille. Plusieurs de ses proches résident d’ailleurs dans la capitale française. Ces différents détails auraient une importance à ses yeux au moment de choisir entre Paris et Londres. En plus du choix du joueur qui pencherait de plus en plus pour le club de la capitale, le média italien a fait savoir que l’Inter est sensible à l'argent mis sur la table par Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs.

Qui est vraiment Achraf Hakimi ?

Achraf Hakimi est un jeune footballeur né en 1998 à Madrid, la capitale de l’ Espagne. Malgré sa double nationalité, espagnole et marocaine, c’est le pays de ses parents qui deviendra le choix de son cœur. L’arrière droit formé au Real Madrid a débarqué à l'Inter Milan après des débuts hésitants au club merengue et un prêt au Borussia Dortmund.

Sa participation à l'UEFA Youth League les saisons 2015-16 et 2016-17 lui ont permis de ressortir du lot. La saison 2017-2018, il est membre de l’effectif de Zinédine Zidane, l’ex-coach du Real Madrid, qui arrache la Ligue des champions. Vient ensuite son transfert à l'Inter Milan pour 40 millions d’euros. Au club italien, le Madrilène a disputé 45 matches et marqué 7 buts depuis 2020. Il a aussi à son actif 36 matchs avec la sélection marocaine, ce qui en fait un des cadres de l’équipe malgré son jeune âge.

Après Daniel Arzani et Kylian Mbappé, Achraf Hakimi est le plus jeune footballeur à prendre part à une Coupe du monde en 2018. C’est donc une pointure que le Paris Saint-Germain est sur le point de s’offrir. Pas surprenant quand le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, annonçait à la fin de la saison, que le mercato PSG de cet été allait être mouvementé !