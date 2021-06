OL Mercato : Barça, les premiers mots de Memphis Depay

Publié par Ange A. le 20 juin 2021 à 06:30

Le FC Barcelone a officialisé la signature de Memphis Depay samedi. L’attaquant de 27 ans arrive en tant que joueur libre. Le Néerlandais, en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, a réagi à sa signature au Barça.

Réaction de Memphis Depay suite à l’officialisation du Barça

Samedi, le FC Barcelone a mis fin à un feuilleton qui a duré trop longtemps. Dans un communiqué, le Barça a officialisé la signature de Memphis Depay pour une durée de deux ans. L’attaquant néerlandais était pisté par le club catalan depuis l’été dernier suite à la nomination de Ronald Koeman. Le technicien néerlandais conforté sur le banc, les Blaugranas ont décidé de recruter ce nouveau renfort. Actuellement en sélection avec les Pays-Bas pour disputer l’Euro 2020, l’attaquant de 27 ans a réagi à l’annonce de son nouveau club. « Un grand rêve d’enfant. Rêver grand. Je suis super excité de rejoindre mon nouveau club », a posté l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais sur son compte Twitter.

Un nouveau coup à 0€ pour Laporta

Longtemps attendu, Memphis Depay rejoindra donc la Catalogne cet été après le championnat d’Europe. Le polyvalent attaquant néerlandais a refusé toutes les offres de prolongation de Jean-Michel Aulas pour rejoindre son ancien sélectionneur au FC Barcelone. L’ancien Lyonnais a même recalé d’autres cadors comme la Juventus et le Paris Saint-Germain, qui lui proposaient des contrats plus alléchants, pour signer au Barça. Avec Depay, le club de Joan Laporta vient de boucler une nouvelle signature gratuite après Sergio Agüero et Eric Garcia arrivés de Manchester City. Les Blaugranas souhaitaient déjà recruter le Batave l’été dernier. Mais faute de liquidités, le club catalan n’avait pas pu boucler l’affaire malgré l’accord du joueur. Lequel quitte l’Olympique Lyonnais au terme d’un exercice particulièrement prolifique. Il a inscrit 22 buts et délivré 12 passes décisives en 40 apparitions lors de sa dernière saison chez les Gones.