OL Mercato : Memphis Depay confirme le nom de son futur club

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2021 à 16:02

Après quatre ans et demi passés sous le maillot de l’ OL, Memphis Depay s’apprête à ouvrir une nouvelle page dans sa carrière. Associé au PSG et au Barça depuis plusieurs mois, l'ex-attaquant lyonnais a fait son choix pour son futur club.

Officialisation imminente pour Memphis Depay au Barça

En plein Euro avec la sélection des Pays-Bas, Memphis Depay ne reviendra plus à l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat, l’attaquant néerlandais est annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. Profitant d’une interview avec le quotidien Le Progrès, Jean-Michel Aulas a confirmé le départ de son capitaine et affiché ses regrets quant à la fin de son aventure avec l’international néerlandais. « C’est la priorité des priorités. On n’a pas pu le faire avec Memphis, mais on est satisfait de ses quatre ans et demi ici. Liverpool a eu le même dossier avec Wijnaldum. Le PSG va lui payer entre 10 et 11 M€ de salaire net, c’est le prix de sa liberté », a indiqué le président de l’équipe lyonnais.

Libre de s’engager avec le club de son choix, l’ailier de 27 ans a d’ores et déjà tranché en ce qui concerne sa prochaine destination. D’après les informations de la RAC-1, Memphis Depay a préféré rejoindre son compatriote Ronald Koeman à Barcelone. Selon la radio espagnole, il ne reste plus que l'officialisation, qui pourrait intervenir après le deuxième match de l’Euro des Pays-Bas face à l'Autriche jeudi soir. Arrivé à Lyon en 2017 en provenance de Manchester United, Memphis Depay va donc défendre les couleurs du FC Barcelone à compter de la saison prochaine. Contrairement à son compatriote Georginio Wijnaldum, Depay a préféré snober le PSG plutôt que le Barça.

Memphis Depay confirme son arrivée imminente au Barça

En fin de contrat le 30 juin avec l’Olympique Lyonnais, l’attaquant Memphis Depay va s’engager avec le FC Barcelone. Selon le journaliste Fabrizio Romano du Guardian, Memphis Depay a dit non au Paris Saint-Germain qui a tenté de lui faire changer d’avis comme avec Georginio Wijnaldum. Mais le natif de Moordrecht, qui n’a jamais caché son amour pour le club espagnol, a refusé l’offre mirobolante que lui a présentée Leonardo. Un accord a été trouvé avec le Barça et les avocats de deux parties sont en train de régler les derniers détails du dossier avant son officialisation. Une tendance confirmée par le joueur lui-même. « Tout le monde sait que mon nom est associé au Barça depuis un certain temps. Je veux jouer pour Ronald Koeman. Soyez patients et les nouvelles arriveront. Il faut attendre, mais je dirais que l’on pourrait bientôt être définitivement fixés », a déclaré Memphis Depay en conférence de presse, à la veille du match entre les Pays-Bas et l’Autriche.