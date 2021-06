OM Mercato : 25 M€, clap de fin pour un défenseur de Ligue 1

Publié par Ange A. le 20 juin 2021 à 07:30

Outre David Luiz, l’Olympique de Marseille souhaitait enrôler un jeune défenseur prometteur du championnat. La direction de l’ OM aurait lâché prise dans cet autre dossier jugé trop onéreux.

L’ OM abandonne une piste défensive en Ligue 1

À deux ans de l’expiration de son contrat à l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car est annoncé sur le départ.. La direction de l’ OM compte sur une vente du défenseur central de 24 ans pour obtenir quelques liquidités cet été. Si des clubs de Premier League sont intéressés par le profil du colosse croate, un intérêt de l’AC Milan a également été révélé. Alors qu’un départ de Caleta-Car est attendu, les dirigeants phocéens travaillent en coulisses pour assurer sa succession. Le nom de David Luiz revient notamment avec insistance. Une rencontre entre Jorge Sampaoli et le Brésilien serait notamment dans les tuyaux. Outre cette piste, Marseille a également coché le nom du Lensois Loïc Badé avant de se rétracter.

Loïc Badé trop cher pour Marseille ?

L’Équipe révèle en effet que le profil du défenseur de 21 ans intéresse l’Olympique de Marseille. Mais le montant réclamé par le RC Lens a de quoi refroidir les responsables de l’ OM. Le quotidien sportif indique que les Sang et Or réclament 25 millions d’euros pour le joueur recruté libre en provenance du Havre l’été dernier. Avant Marseille, le Stade Rennais envisageait également recruter LoÏc Badé cet été. Mais le SRFC a vu ses deux offres repousser par le club artésien. Depuis, Rennes s’intéresse au profil de William Saliba. Le défenseur sous contrat avec Arsenal, où il n’entre pas dans les plans de Mikel Arteta, est également sur les tablettes de Marseille, de l’OGC Nice et du Bayer Leverkusen.