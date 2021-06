ASSE Mercato : 1,5M€, une désillusion significative se confirme

Publié par JEAN-LUC D le 20 juin 2021 à 19:37

Outre l’opération dégraissage annoncée à l’ ASSE, Claude Puel attend du renfort en défense et en attaque pour cet été. Mais les choses ne s’annoncent pas de tout repos pour l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne.

L' ASSE déjà hors course pour un renfort défensif ?

« Ça fait trois mercatos que Saint-Étienne n'est pas acteur sur le marché et sur le plan financier. Cette année, il a fallu que le club s'ouvre à de jeunes joueurs pour développer le futur et créer des actifs tout en assurant un maintien et des résultats, ce qui n'est jamais évident. (…) Il sera difficile d'être acteur une nouvelle fois cet été et je pense que nous ne serons pas les seuls. »

Conscient que l’ ASSE ne possède pas de moyens énormes pour le recrutement, Claude Puel comptait tout de même renforcer son effectif avec des joueurs à moindre coût. À la recherche d’un défenseur latéral, l’entraîneur du club stéphanois avait inscrit le nom d’un international tunisien sur la liste des joueurs à recruter cet été. Selon plusieurs sources locales, les Verts ont même bougé leurs pions sur cette piste. Toutefois, l’AS Saint-Étienne n’aurait que très peu de chance de réaliser cette affaire estimée à 1,5 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Wajdi Kechrida finalement vers la Turquie ?

En fin de contrat du côté de l’Étoile Sportive du Sahel, Wajdi Kechrida est présenté comme l’un gros dossiers que Claude Puel aimerait conclure à l’AS Saint-Étienne. Depuis plusieurs semaines, les médias locaux ont régulièrement annoncé que l’ ASSE tenait la corde pour le défenseur de 25 ans. Mais d’après les dernières informations du journaliste tunisien Walid Elmechri de radio Shems FM, le compatriote de Wahbi Khazri s’apprête à snober le club ligérien.

Le journaliste tunisien explique en effet que Wajdi Kechrida a reçu une offre de Yeni Malatyaspor jugée plus importante que celle de l’ ASSE. Libre et désireux de profiter de sa situation pour obtenir un bon contrat, le natif de Nice semble désormais emballé par l’idée de rejoindre la Turquie. Même s’il avait initialement donné son accord à l’AS Saint-Étienne pour un bail de quatre ans, Kechrida a changé d’avis et s’apprête finalement à signer en faveur de Yeni Malatyaspor. Un gros nouvel échec se profile donc pour Claude Puel et les Verts.