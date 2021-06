ASSE Mercato : Une dernière menace se dissipe pour Wajdi Kechrida

Publié par ALEXIS le 08 juin 2021 à 13:00

Selon la rumeur du mercato estival, le transfert de Wajdi Kechrida à l’ ASSE est déjà quasi bouclé. Néanmoins, il existe toujours une menace pour le défenseur tunisien qui n’a pas encore signé officiellement. Heureusement pour le club ligérien, la menace devrait disparaître.

ASSE : Besiktas se détourne de Kechrida au profit de Rosier

La signature de Wajdi Kechrida à l’ ASSE est annoncée la semaine prochaine, après le stage auquel il participe avec la sélection tunisienne. Libre à l’issue de son contrat avec l’Étoile du Sahel (Tunisie), il devrait s’engager avec l’ AS Saint-Étienne librement pour quatre saisons, après les matchs des Aigles de Carthage contre l'Algérie (le 11) et le Mali (le 15). Un accord de principe existerait entre les Verts et le défenseur de 25 ans. Malgré cela, le Besiktas était en embuscade pour tenter de parasiter le dossier Wajdi Kechrida. Et l’intérêt du club turc était une réelle menace pour l’ ASSE.

Finalement, les Aigles Noirs ont abandonné la piste menant vers l’international tunisien (13 sélections). Selon Ignazio Genuardi, ex-rédacteur en chef des sites 365, « le Besiktas n’a pas fait une croix sur Valentin Rosier ». Le club basé à Istanbul souhaite en effet se faire prêter à nouveau les services de l’ancien joueur du Dijon FCO. « Il pourrait faire l’objet d’un nouveau prêt, le deal étant cette fois-ci assorti d’une option d’achat obligatoire », selon la source. Une bonne nouvelle pour l’ ASSE qui voit ainsi un danger se dissiper. Wajdi Kechrida devrait être le remplaçant du capitaine Mathieu Debuchy, parti libre du Forez au terme de son contrat.