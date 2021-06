Real Madrid Mercato : Annonce de Gareth Bale sur son avenir

Publié par Ange A. le 21 juin 2021 à 04:30

Prêté à Tottenham la saison dernière, Gareth Bale n’a pas été conservé chez les Spurs. L’ailier va donc signer son retour au Real Madrid, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2022. Au sortir d’un match de l’Euro, le Gallois en a dit plus sur son avenir.

Retour de Gareth Bale au Real Madrid

Indésirable sous les ordres de Zinedine Zidane, Gareth Bale a passé la saison loin du Real Madrid. L’ailier gallois a disputé la dernire saison en Premier League sous les couleurs de Tottenham. L’ailier de 31 ans était prêté sans option aux Spurs. En délicatesse à Madrid depuis plusieurs saisons, le gaucher est parvenu à se relancer avec le club londonien. Il a terminé sa pige à Tottenham avec 16 buts et 3 passes décisives en 34 matchs. Vu que le club anglais n’avait inclus aucune option dans son prêt, le Gallois va signer son retour au Real Madrid cet été. Dans la capitale espagnole, il va retrouver Carlo Ancelotti sur le banc des Merengues. En plein Euro, Bale s’est exprimé sur son avenir, lequel sera influencé par le nouveau coach du Real.

Un message clair adressé à Carlo Ancelotti

Au sortir de la défaite du Pays de Galles contre l’Italie, Gareth Bale s’est exprimé sur les retrouvailles avec Carlo Ancelotti. Lequel signe son retour en Espagne après une saison décevante à Everton. Il se dit prêt à évoluer sous les ordres du technicien italien une nouvelle fois. Il avait déjà été entraîné à Madrid par l’entraîneur de 62 ans entre 2013 et 2015. « Oui, je me sens prêt à travailler avec lui. Je n’ai pas d’autre option, Ancelotti sera l’entraîneur la saison prochaine, et je suis un joueur du Real Madrid. Je peux seulement dire que j’ai une excellente relation avec lui. C’est un excellent entraîneur et il fera de grandes choses à Madrid », a lâché le Gallois dimanche après la défaite de son pays contre la Squaddra Azzura.