Tottenham : José Mourinho en a assez de Gareth Bale

Publié le 11 février 2021 à 15:00

Prêté par le Real Madrid cet été, Gareth Bale avait pour objectif de reprendre goût au football à Tottenham et c'était également l'occasion de revoir le Gallois revenir là où il avait explosé aux yeux du monde. Mais voilà, cinq mois plus tard, il semblerait que la mayonnaise ne prenne pas et José Mourinho semble excédé de l'ailier.

Bale pas dans le groupe de Tottenham contre Everton

Le divorce serait-il consommé entre Gareth Bale et Tottenham ? En tout cas, il semble déjà l'être entre José Mourinho et le joueur de 31 ans. Pas convoqué pour le match fou de coupe entre Everton et le club londonien, qui s'est incliné 5 à 4 après prolongations, on pouvait penser que le natif de Cardiff s'était une nouvelle fois blessé. La réponse du technicien lusitanien, visiblement agacé, a surpris les journalistes britanniques présents en conférence de presse : "Nous avons joué contre West Brom dimanche, il n'a pas joué. Lundi, j'ai été un peu surpris qu'il veuille passer un scan car il ne se sentait pas à l'aise avec une zone musculaire, donc il ne s'est pas entraîné le lundi. Puis, le mardi, il s'est entraîné avec l'équipe, mais j'ai été informé que son désir était de travailler avec le département médical pour renforcer la zone avec laquelle il ne se sentait pas à l'aise, et c'est la raison pour laquelle il n'était pas là. "

Mourinho n'a pas cherché à le défendre

N'appréciant pas les joueurs qui manquent à leurs devoirs, l'ancien entraîneur de Chelsea et de l'Inter Milan n'a pas cherché à défendre Bale, l'accablant presque : " Je ne pense pas que ce soit une blessure évidente et claire. Je dirais qu'il n'est pas à l'aise, et à cause de cela il n'a pas pu participer à 100% à la séance d'entraînement mais je ne pense pas que nous pouvons parler d'une blessure. (...) c'est la conférence de presse d'après-match d'Everton, je pense, et Gareth n'était pas là. Je suis complètement ouvert et honnête sur la situation. " Des déclarations qui montrent le manque de considération et de patience qu'éprouve Mourinho envers le quadruple vainqueur de la Champions League, qui devrait alors retourner à Madrid cet été, au plus grand dam des dirigeants du Real.













Par Chemssdine