ASSE Mercato : Un prétendant en moins pour Miguel Trauco

Publié par Ange A. le 21 juin 2021 à 06:30

Proche d’un départ l’été dernier, un défenseur pourrait l’AS Saint-Étienne cet été. Mais ce latéral, un temps indésirable à l’ ASSE, voit une destination exotique s’éloigner pour lui.

Le départ d’un latéral attendu à l’ ASSE cet été ?

Un temps indésirable à l’AS Saint-Étienne, Miguel Trauco a bénéficié d’un concours de circonstances pour se relancer. Suite à la grave blessure d’Yvann Maçon, l’arrière gauche péruvien a retrouvé du temps de jeu à l’ ASSE. Auteur de 27 matchs et de deux passes décisives, l’arrière gauche est parvenu à retrouver un important temps de jeu. Néanmoins, le défenseur reste un candidat au départ. Surtout au moment où Claude Puel compte encore réduire la taille de son effectif. L’ancien de Flamengo ne manque pas de prétendant en Europe. Mais il ne rejoindra pas la Grèce où un de ses vieux courtisans aurait rayé son nom.

Miguel Trauco vers la Turquie

Lorsqu’il était placardisé par Claude Puel, Miguel Trauco était notamment courtisé par l’Olympiakos l’été dernier. Les Grecs étaient parvenus à recruter Yann Mvila également classé parmi les indésirables par Claude Puel. Un an plus tard, la donne a changé. L’Olympiakos cible un arrière gauche plus jeune en la personne de l’Israélien Liel Abada (19 ans, Maccabi Petah-Tikvah). Droitier, celui présente l’avantage de pouvoir évoluer aisément sur les deux flancs de la défense. Salim Manav révèle en effet un intérêt de Trabzonspor pour l’international péruvien (55 sélections). Sur son compte Twitter, le journaliste turc a indiqué que le 4e de Super Lig la saison dernière avait déjà transmis une offre à l’ ASSE pour son défenseur. Le montant de cette proposition de la formation turque n’a toutefois pas été révélé. À un an de l’expiration du contrat de son défenseur, Saint-Étienne compte empocher un chèque pour éviter le laisser partir libre dans un an. Recruté en provenance de Flamengo en 2019 contre 1 million d’euros, Trauco vaudrait aujourd’hui 1,8 million d’après Transfermarkt.