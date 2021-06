FC Nantes Mercato : Un défenseur de Genk attiré vers le FCN

Publié par ALEXIS le 21 juin 2021 à 12:27

Le FC Nantes a des pistes en Belgique grâce à Mogi Bayat. Un défenseur du KRC Genk serait dans les petits papiers du recruteur des Canaris. Le joueur prêté au Toulouse FC la saison dernière a fait une annonce sur son avenir proche.

FC Nantes : Dewaest vers les Canaris après Toulouse ?

Recruteur pour le compte du FC Nantes, Mogi Bayat est très actif en Belgique où il a été un temps, directeur général du Royal Charleroi SC. Désormais agent de joueurs, le dirigeant Franco-Iranien a plusieurs joueurs belges dans son écurie. Sébastien Dewaest en fait partie. Ce dernier est un défenseur central du KRC Genk que Mogi Bayat tente de placer au FCN. Il aurait soufflé le nom de l’arrière de 30 ans au président Waldemar Kita en vue de son transfert pendant ce mercato d’été, d'après But Football Club. La saison dernière, le Belge avait joué sous le maillot du Toulouse FC, lors de la deuxième moitié de la saison. Il avait été prêté par le club belge pour six mois, avec une option d’achat. Clause que la direction du Téfécé, recalé en Ligue 2 à l’issue des barrages, n’a pas levé faute de moyens financiers.

Le gros regret du défenseur belge

Interrogé sur son avenir, Sébastien Dewaest regrette de n’avoir pas pu poursuivre avec le club de la Ville Rose. « J’aurais vraiment aimé prolonger l’aventure à Toulouse. […] C’était ma première expérience à l’étranger en tant que professionnel, et je me suis senti très bien dès mon arrivée au TFC. Je me serais bien vu terminer ma carrière ici », a-t-il confié à La Dépêche du Midi. Le défenseur attiré vers le FC Nantes a disputé 17 matchs sous le maillot toulousain, dont 16 en Ligue 2. Il est sous contrat avec Genk jusqu’en juin 2023. Sa valeur est estimée à 1,5 M€ sur le marché des transferts.