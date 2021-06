Barça Mercato : La cible Robin Gosens a fait son choix !

Publié par Timothée Jean le 21 juin 2021 à 14:30

Auteur d'un excellent début d'Euro 2020, Robin Gosens est pisté par de nombreux clubs européens, dont le FC Barcelone. Mais l'arrière gauche allemand a déjà choisi sa future destination.

Le Barça fonce sur Robin Gosens

Méconnu du grand public il y a encore quelques jours, Robin Gosens a réalisé une prestation monstrueuse lors du choc entre l’Allemagne et le Portugal (4-2) dans le cadre de la 2e journée du groupe F de l'Euro 2020. Intenable dans son couloir gauche, le latéral allemand a inscrit le 4e but de la Mannschaft et fait grimper sa cote sur le marché des transferts.

Cette prestation exceptionnelle l’a placé dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens. Celui qui a marqué 12 buts et délivré 8 passes décisives en 44 matchs cette saison avec l’Atalanta Bergame est aujourd’hui courtisé par l’AC Milan, le Borussia Dortmund ou encore le FC Barcelone. Bild Sport révèle d’ailleurs que le club catalan a entamé des discussions concrètes avec l’agent de Robin Gosens en vue de son transfert dès cet été. La source indique que les dirigeants de l’Atalanta Bergame réclameraient plus de 35 millions d’euros pour laisser filer leur joueur, dont le bail expire en juin 2023. Les Catalans devront néanmoins faire face à un autre problème épineux dans ce dossier.

Robin Gosens veut jouer en Bundesliga

Passé par les Pays-Bas et l’Italie, Robin Gosens affiche une préférence pour sa future destination. Le latéral polyvalent, capable d’évoluer au poste de milieu de terrain, rêve de jouer en Bundesliga. « Jouer un jour en Bundesliga est mon grand rêve. L’Atalanta le sait, il n’y a pas de secret, je l’ai toujours dit ouvertement », confiait l'Allemand il y a un mois à Sport1.

Le Borussia Dortmund, désireux de recruter Robin Gosens, dispose donc d’un sérieux avantage dans ce dossier. Mais un départ dans le championnat allemand pourrait attendre puisque le Barça s’active en coulisses pour convaincre le défenseur allemand de rejoindre la Liga la saison prochaine. Il faudra donc sortir les gros moyens pour recruter le joueur de 26 ans sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Atalanta. Cette forte concurrence risque de faire grimper son prix.