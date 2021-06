PSG Mercato : Donnarumma a signé, officialisation imminente !

Publié par JEAN-LUC D le 21 juin 2021 à 22:05

C’est fait, Gianluigi Donnarumma est un joueur du PSG. Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien gardien de but de l’AC Milan a trouvé un accord total avec le Paris Saint-Germain. Toutes les étapes de l’affaire ont été réglées et il ne reste plus que l’officialisation de l’arrivée du gardien de but italien.

Mercato PSG : Donnarumma a passé sa visite médicale !

Libre le 30 juin, Gianluigi Donnarumma a refusé de prolonger avec son club formateur le Milan AC. Annoncé depuis plusieurs saisons au Paris Saint-Germain, le gardien de but de la Squadra Azzura a finalement décidé de rejoindre le club de la capitale française. À 22 ans, le compatriote de Marco Verratti passe ainsi sous pavillon parisien pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2026, avec à la clé un salaire de 12 millions d’euros par saison, bonus compris.

Comme confirmé ce lundi par le journaliste italien Fabrizio Romano, Gianluigi Donnarumma a passé avec succès sa visite médicale aujourd’hui depuis l’Italie. À Rome, le natif de Castellammare di Stabia a été notamment filmé par les médias transalpins lors de son déplacement pour effectuer sa visite médicale avec le Paris SG. Tout est donc désormais réglé au Paris Saint-Germain pour l’officialisation de l’arrivée de l’ancien portier du club lombard. Et le PSG ne devrait plus tarder à faire diffuser son communiqué à cet effet.

Officialisation jeudi ou vendredi pour Donnarumma

En effet, d’après les révélations du journaliste Romain Collet-Gaudin, Donnarumma a paraphé son bail en faveur du Paris Saint-Germain ce lundi après avoir passé sa visite médicale à Rome. « Gianluigi Donnarumma est un nouveau joueur du PSG. Il a signé son contrat d’une durée de 5 ans avec Paris. L’Officialisation devrait se faire dans la semaine (possiblement jeudi ou vendredi) », a annoncé Romain Collet-Gaudin. Après avoir officialisé l’arrivée de l’ancien milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum, le vice-champion de France s’apprête à annoncer son deuxième gros coup de l’été.