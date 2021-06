LOSC Mercato : Galtier, Létang règle ses comptes avec Nice

Publié par ALEXIS le 22 juin 2021 à 03:35

Le LOSC devrait finalement accepter de laisser partir Christophe Galtier à l’OGC Nice, moyennant une indemnité de transfert de 2 à 3 M€ selon RMC Sport. Alors qu’il doit maintenant trouver un nouvel entraîneur, Olivier Létang a profité pour régler ses comptes avec les dirigeants niçois.

Létang, « on ne vient pas au LOSC faire son marché comme ça »

Après plusieurs semaines de tractations entre le LOSC et l’OGC Nice, Christophe Galtier devrait rejoindre le club azuréen, comme pressenti. Les deux clubs sont sur le point de trouver un accord autour de 2 à 3 M€ si l’on en croit la radio. La direction lilloise exigeait près de 10 M€ pour libérer son entraîneur sous contrat jusqu’en à fin juin 2022, mais elle a accepté de revoir ses exigences à la baisse si l'on en croit la source. En attendant le départ officiel du coach champion de France 2021 de Lille, Olivier Létang a envoyé un nouveau message au Gym, pour lui rappeler qu’il est hors de question de débaucher son entraîneur sans payer d’indemnité. « L’OGC Nice connaît parfaitement ma position. Lille OSC est un club fort. On n’y vient pas faire son marché comme ça », a insisté le président des Dogues dans le journal régional.

Galtier, un bilan positif à Lille OSC

Christophe Galtier a remporté la Ligue 1 après trois saisons et demie à Lille. Bien avant le sacre devant les plus gros budgets de Ligue 1 : PSG, l'AS Monaco et l'OL et l'OM, il avait réussi à assurer le maintien du club nordiste menacé de relégation, dans l'élite en 2018. Cela après avoir pris la succession de Marcelo Bielsa à la mi-saison, précisément le 22 décembre 2017. La saison d'après (2018-2019), le technicien natif de Marseille avait fini vice-champion de L1, synonyme de qualification pour la Ligue des champions. En 2019-2020, le LOSC était 4e quand le championnat a été arrêté en mars, après 28 journées, en raison de l'épidémie de covid-19. Un rang qui lui a permis de disputer la Ligue Europa. Comme quoi, le bilan de Galtier à Lille a été positif, raison pour laquelle Létang refusait de le laisser partir.