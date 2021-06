PSG Mercato: Après Donnarumma, Paris proche d’un accord à 75M€

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2021 à 11:00

Hier, Gianluigi Donnarumma a signé son contrat en faveur du PSG après avoir passé sa visite médicale à Rome. Mais Leonardo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et s’apprête à boucler une autre bonne affaire pour le Paris Saint-Germain.

Le PSG se rapproche toujours plus de Hakimi

À côté des noms de grands attaquants et milieux de terrains qui sont régulièrement annoncés dans le viseur du PSG, Leonardo a fait aussi du recrutement d’un latéral droit de haut niveau l’un de son principal chantier durant ce mercato estival. Et aux dernières nouvelles, le directeur sportif du club de la capitale est sur le point de parvenir à ses fins dans cette quête. En effet, d’après les informations du spécialiste mercato de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, le vice-champion de France tient la corde dans le dossier Achraf Hakimi. Alors que l’Inter Milan réclame toujours un chèque de 80 millions d’euros pour son défenseur de 23 ans, Leonardo se rapproche d’un accord avec une offre de 75 millions d’euros, bonus compris.

« Le PSG se rapproche toujours plus de Hakimi. L’Inter s’attend à recevoir dans les prochains jours l’offre décisive du club français, en partie parce que les contacts avec l’agent du joueur sont permanents. L’opération n’est pas encore bouclée, mais le PSG pourrait arriver avec 75 millions d’euros, bonus compris, pour le joueur. Il faut voir les développements dans les prochains jours, mais Paris est toujours plus proche », a expliqué le journaliste italien. En concurrence avec Chelsea, le PSG est donc sur le point de réaliser un nouveau gros coup après avoir déjà mis la main sur Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. L’international marocain ayant déjà fait son choix en faveur des Rouges et Bleus.

Mercato PSG : Achraf Hakimi a choisi !

Le journaliste et commentateur italien Alfredo Pedulla l’assure ce mardi : sauf énorme revirement de toute dernière minute, Achraf Hakimi va devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain dans les jours à venir. Malgré l’intérêt de Chelsea et l’insistance de Thomas Tuchel, l’ancien arrière droit du Real Madrid a pris sa décision et veut évoluer au PSG sous les ordres de Mauricio Pochettino.

« Cela va être des jours très chauds pour le futur d’Achraf Hakimi. Nous confirmons ce qui a été dit ces derniers jours : le latéral marocain préfère le PSG à Chelsea. La proposition parisienne a atteint la barre des 70 millions d’euros. Il n’est pas impossible qu’il y ait une rencontre dans les prochains jours avec Leonardo, qui pourrait augmenter l’offre pour finaliser. L’Inter ne veut pas d’échange, Chelsea peut tenter de relancer, mais Hakimi a choisi », annonce Alfredo Pedulla. Tuttosport confirme la tendance dans ce même dossier et révèle que le Paris SG et l’Inter Milan se rapprochent bien d’un accord pour Hakimi.