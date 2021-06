PSG Mercato : Barça, le dossier Messi définitivement bouclé !

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2021 à 22:55

Lionel Messi va-t-il quitter le Barça libre cet été ? Annoncé dans les plans du PSG et de Manchester City, l’attaquant du FC Barcelone aurait pris une décision concernant la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Lionel Messi donne son accord au Barça

Libre le 30 juin, Lionel Messi dispute actuellement la Copa America avec l’Argentine, au Brésil. Tout logiquement, l’avenir de la star de 33 ans fait beaucoup parler puisqu’elle n’a pas encore paraphé un nouvel engagement avec le FC Barcelone et que des clubs comme le Paris Saint-Germain et Manchester City sont prêts à faire des folies pour le récupérer libre cet été. Mais d’après le journaliste Miguel Rico, le sextuple Ballon d’Or a finalement tranché et pris la résolution de poursuivre l’aventure avec le FC Barcelone.

Le journaliste de la Cadena COPE explique notamment que Messi a accepté l’offre de son président Joan Laporta. Malgré l’intérêt du PSG et de Manchester City, le compatriote de Sergio Agüero va prolonger son contrat d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2023, et faire un nouveau point avec sa direction à la fin de la saison 2021-2022. Une belle victoire pour Joan Laporta qui a fait de la signature de Messi sa principale priorité de ce mercato estival.

Lionel Messi libère Joan Laporta et le Barça

L’annonce de la prochaine prolongation de Lionel Messi constitue un énorme soulagement pour le premier responsable du club catalan. Mis sous pression par le Paris SG et Manchester City, l’avocat espagnol a multiplié les appels du pied envers son capitaine afin qu’il scelle définitivement son avenir avec les Blaugranas.

Dimanche, lors d’un entretien accordé à la Vanguardia, Laporta déclarait notamment : « mais si vous me demandez ce que je veux, je dirais que le plus tôt sera le mieux, il nous aiderait à bien des égards. Sa prolongation serait un pôle d'attraction de certaines opérations que nous essayons de conclure (...) Ce que nous voulons, c'est qu'il signe, pour deux ans, espérons-le, et que nous gagnons la Ligue des champions l'année prochaine. » À Barcelone depuis 2000, le natif de Rosario devrait donc poursuivre avec son club de coeur. Une grosse désillusion pour le PSG et Manchester City.