Barça Mercato : Laporta confirme la menace PSG pour Lionel Messi

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2021 à 23:30

Joan Laporta, le président du Barça, a fait un nouveau point sur le dossier de la prolongation de Lionel Messi. L’avocat espagnol en a profité pour lancer une petite pique au PSG et à Manchester City.

Joan Laporta optimiste pour Lionel Messi

En négociations depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone et Lionel Messi ne sont pas encore parvenus à trouver un accord en vue d’une prolongation de contrat. Libre le 30 juin, la star argentine peut discuter et conclure un accord avec un autre club. Mais les Blaugranas espèrent pouvoir convaincre le sextuple Ballon d’Or de parapher un nouveau bail. Joan Laporta ne le cache pas. Même si le président du club barcelonais reconnait son capitaine n’a pas encore totalement donné son accord pour le renouvellement de son engagement.

« Les chaussures de Leo continueront à fouler la pelouse du Camp Nou. Il veut rester. Je n’envisage pas de réponse négative. Mais ce n’est pas facile. On fait ce qu’on peut. Il n’a pas besoin d’être séduit, il est déterminé si une série de circonstances le poussent à rester », a déclaré le successeur de Josep Maria Bartomeu dans des propos relayés par le quotidien madrilène Marca. Toutefois, Laporta reconnait que le Barça fait face à la concurrence du Paris Saint-Germain et de Manchester City dans ce dossier.

Le PSG a bien l’intention de recruter Lionel Messi cet été

« Messi est-il toujours une possibilité ? En effet, d'ailleurs je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique », déclarait récemment Nasser Al-Khelaïfi dans une interview accordée au journal L’Équipe.

Et Joan Laporta l’a bien confirmé : le Paris Saint-Germain et Manchester City ont bel et bien l’intention de recruter Messi cet été, sans toutefois les citer nommément. « Nous sommes en concurrence avec des clubs d’État qui peuvent saper les transferts que nous essayons. Ce n’est pas juste », s’est insurgé le patron du club culé. Actuellement en pleine Copa America, le compatriote de Mauricio Pochettino compte trancher pour son avenir après cette compétition continentale.