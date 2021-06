ASSE Mercato : Encore un coup de froid sur l’été des Verts

Publié par Ange A. le 23 juin 2021 à 08:31

Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel s’est fixé deux priorités pour le mercato. Mais l’ ASSE aura de la peine à boucler des arrivées en raison de ses difficultés financières.

Ça se complique pour le mercato de l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne sait à quels postes il faudra se renforcer cet été. L’ ASSE attend des renforts en défense centrale et en attaquant. Entraîneur des Verts, Claude Puel a d’ailleurs fait du recrutement d’un défenseur central et d’un attaquant ses priorités estivales. Si le club ligérien ne manque pas de pistes, il ne dispose pas d’arguments financiers face à certains concurrents. Pour But Football, le club ligérien s’est fixé un plafond salarial pour ses prochaines recrues. Le site spécialisé assure en effet que la direction des Verts a communiqué ses montants aux agents des joueurs visés. « […] L’ ASSE n’ira pas jusqu’à plus de 60 000 € mensuels pour le défenseur, et à plus de 100 000 € pour l’attaquant », note le média en ligne.

Un frein dans le dossier Kechrida

Pour la même source, ces tensions de trésorerie pourraient en partie expliquer le retard observé dans le dossier Wajdi Kechrida. L’arrivée du latéral droit était annoncée après les matchs amicaux de la Tunisie. Mais jusqu’ici, la signature à Saint-Étienne de l’arrière droit de 25 ans n’a pas encore été officialisée. Selon l’entourage de l’international tunisien (15 sélections) cité par But, l’ ASSE doit faire face à la concurrence des Turcs du Yeni Malatyaspor. Comme le club ligérien, le pensionnaire de Super Lig est intéressé par le Niçois. Lequel présente une situation contractuelle avantageuse. Il est en effet en fin de contrat à l’ES Sahel et est libre de s’engager avec le club de son choix. Reste à savoir quelle sera l’identité de son prochain club.