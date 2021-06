OM Mercato : Succession Sakai, Longoria arrache un accord à 3 M€

Publié par Timothée Jean le 23 juin 2021 à 19:02

Après cinq années de bons et loyaux services, Hiroki Sakai a décidé de quitter l' OM cet été. Pour assurer sa succession, le président Pablo Longoria vient de boucler une belle affaire estimée à 3 millions d’euros.

OM Mercato : La succession d’Hiroki Sakai réglée ?

Le dossier est officiellement réglé. Hiroki Sakai a décidé de clore son aventure avec l’Olympique de Marseille après cinq saisons passées au club. « J’ai décidé de quitter l'Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais. Lorsque je suis arrivé, j'avais décidé que l' OM serait bien mon dernier club en Europe et je n'ai pas changé d'avis. Avec 184 matchs joués, j'ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot et tous les moments de bonheur, et même ceux de tristesse, resteront un vrai trésor. Je souhaite pour l'avenir de l'OM tout le succès possible avec le coach Sampaoli. »

Arrivé en 2016 en provenance d’Hanovre, le samouraï bleu a tourné la page OM afin de faire son retour au bercail sous les couleurs d’Urawa Reds. Son départ acté, les dirigeants marseillais ont entamé les grandes manoeuvres pour trouver son remplaçant. Et après moultes recherches, l’heureux élu pourrait finalement provenir d'Espagne.

Un accord trouvé avec Daniel Wass

En effet, selon les informations de La Provence, l’ OM est proche de s’attacher les services de Daniel Wass. Recruté en juillet 2018 en provenance du Celta Viga, l’arrière droit est lié à Valence jusqu’en juin 2022. Auteur de 4 buts et une passe décisive en 36 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison, l’international danois est capable d’évoluer sur l'aile droit ou au poste de milieu de terrain.

Selon le média provençal, les dirigeants de l’ OM, après plusieurs semaines de négociations, ont trouvé un accord avec le joueur de 32 ans pour sa venue à Marseille. Ils doivent désormais trouver un terrain d’entente avec leurs homologues de Valence pour son transfert. Les décideurs du club Ché réclameraient 3 M€ pour son transfert, un montant largement accessible pour l’ OM. Les négociations se poursuivent entre les deux écuries.