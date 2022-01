OM Mercato : L’Atlético devance Marseille pour une signature à 0€

Publié par Timothée Jean le 20 janvier 2022 à 19:36

En quête d’un nouvel arrière gauche, l’ OM devrait rapidement oublier la piste menant à Daniel Wass. L’Atlético Madrid est proche de rafler la mise dans ce dossier.

OM Mercato : Le dossier Daniel Wass en stand-by à Marseille

L’Olympique de Marseille a décidé d’accélérer son mercato hivernal. Après avoir vu Jordan Amavi quitter le navire phocéen pour retourner à l’ OGC Nice, les dirigeants de l’OM ont répondu en engageant deux nouvelles recrues. Cédric Bakambu et Sead Kolasinac sont venus renforcer les rangs marseillais. Malgré tout, l’ OM a encore de l’appétit durant ce mercato. Le club compte attirer un renfort défensif et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à Daniel Wass.

Courtisé depuis cet été par l’ OM, le défenseur de Valence présente une situation très avantageuse. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur danois est libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Une aubaine que Marseille ne compte pas laisser filer. Mais malheureusement pour les Olympiens, les négociations sont en suspens.

Comme l’indique l'insider Agento Secreto sur son compte Twitter, les Marseillais ne parviennent pas à répondre aux attentes financières du club Ché. Confronté à des soucis financiers, l’ OM aurait alors mis le dossier Daniel Wass en stand-by. Le club phocéen doit d'abord vendre avant d’avancer sur cette piste.

Daniel Wass se rapproche de l'Atlético Madrid

Néanmoins, l' OM devrait tirer un trait sur ce dossier. Car Daniel Wass se rapproche de plus en plus de l’ Atlético Madrid. Les Colchoneros ont lancé une grosse offensive ces derniers jours pour le Danois et touchent enfin au but pour son transfert. Après avoir obtenu l’accord de principe du joueur, le club espagnol serait prêt à mettre environ 2 millions d’euros pour racheter les six derniers mois de son contrat.

Cette proposition ne laisse pas insensible Valence. Les deux écuries sont en train de régler les derniers détails en vue de son transfert. C'est aussi pour cela que l’ OM se tourne vers d’autres cibles. Le nom de Nicolas Tagliafico circule ces derniers jours autour de l’Olympique de Marseille.