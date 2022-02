OM Mercato : Longoria proche d'un coup incroyable en défense !

Publié par Thomas le 03 février 2022 à 10:44

Auteur d'un mercato ambitieux cet hiver, l' OM se projette déjà sur l'été prochain et serait proche de boucler une opération incroyable en défense.

OM Mercato : Un chouchou marseillais bientôt de retour

Omniprésent l’été dernier sur le marché des transferts, Pablo Longoria a récidivé cet hiver, bouclant les signatures de quatre joueurs importants. En plus de Bakambu, Kolasinac et Gigot, arrivés durant le mois de janvier, le directeur sportif espagnol a également acté hier soir la signature du jeune Emran Soglo, 16 ans, en provenance du Chelsea FC. Seulement, à en croire La Provence, les Olympiens auraient également tenté de faire venir un autre joueur d’expérience, qui connaît bien la cité phocéenne.

Selon le média local, l’Olympique de Marseille souhaitait cet hiver enrôler Hiroki Sakai, actuellement chez les Urawa Red Diamonds. Secteur prioritaire de l’ OM lors de ce mercato, le poste de latéral souhaitait être renforcé par Longoria et le latéral japonais cochait alors toutes les cases. Seulement, si le deal n’a pu aboutir à temps entre Marseille et son ancien joueur, ce ne serait que partie remise annonce la source, puisqu’un retour en terre olympienne plairait grandement à l’international japonais, qui aurait même donné son feu vert aux dirigeants phocéens.

Sakai cet été, une bonne idée ?

La porte serait désormais grande ouverte pour un retour d’Hiroki Sakai à l’Olympique de Marseille cet été, mais ce potentiel come-back pose certaines questions. Adulé durant son passage dans le sud de la France, de 2016 à 2021, pour son dévouement et son sérieux tout au long de son aventure olympienne, le joueur de 31 ans semblait l'été dernier avoir tiré un trait en Europe, en retournant dans le championnat nippon neuf ans après son départ. À un âge avancé, l’idée d’un retour dans un club compétitif et ambitieux comme l’ OM a de quoi laisser les supporters perplexes.

S’il est clair que sur le plan sportif, Pablo Longoria ferait mieux de se tourner vers des options plus jeunes et en pleine progression, sur l’aspect humain, la venue de Sakai pourrait être bénéfique à un vestiaire de plus en plus jeune. À l’image d’Adil Rami il y a quelques saisons ou Steve Mandanda, le latéral japonais pourrait avoir pour mission d’encadrer et transmettre son expérience à la jeune génération.